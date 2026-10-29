Après plusieurs années passées principalement chez lui, Jérémy Mathieu explique que son passage chez Intersport lui a permis de retrouver une vie sociale. L’ancien défenseur du FC Barcelone assure que cette reconversion n’était pas liée à des difficultés financières, mais à un besoin de sortir de l’isolement.

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La fin de carrière de Jérémy Mathieu↗ a été particulièrement brutale. Victime d’une rupture des ligaments croisés alors qu’il évoluait au Sporting Portugal, l’ancien international français a dû arrêter sa carrière en 2020. Selon les propos rapportés par Le Phocéen, il a ensuite traversé une dépression et passé plusieurs années à rester principalement chez lui. Durant cette période, le joueur explique avoir perdu ses repères après l’arrêt du football professionnel. Il souligne également le rôle de sa femme et de ses enfants, qui l’ont aidé à traverser ces années difficiles. C’est dans ce contexte qu’il a choisi de travailler chez Intersport, une expérience qui a suscité des réactions mais qu’il présente comme une étape personnelle importante.

Intersport pour retrouver une vie sociale

Jérémy Mathieu↗ tient d’abord à écarter l’idée selon laquelle il aurait rejoint l’enseigne pour des raisons financières. Son objectif était avant tout de retrouver un cadre quotidien et des échanges, après une longue période passée à l’écart de la vie sociale.

Ce travail m’a permis de reprendre des couleurs, de retrouver une vie sociale et, finalement, de revivre.

L’ancien joueur du FC Barcelone explique que cette activité lui a apporté un environnement proche de celui qu’il connaissait dans un vestiaire. Le travail chez Intersport lui a ainsi permis de reprendre progressivement contact avec les autres et de retrouver un équilibre après quatre années compliquées.

Une reconversion désormais tournée vers le football

Cette étape a précédé son retour dans le monde du football. Jérémy Mathieu↗ entraîne aujourd’hui les U15 d’Aix-en-Provence et prépare son Brevet d’entraîneur de football. Il souhaite travailler dans un centre de formation afin de transmettre aux jeunes joueurs les exigences techniques et mentales qu’il a connues durant sa carrière. À Aix-en-Provence, l’ancien défenseur a retrouvé un cadre qui lui convient. Il avait également eu la possibilité de rejoindre Sochaux, son club formateur, comme adjoint de l’équipe de National 3, mais il privilégie pour le moment sa formation et son travail auprès des jeunes.