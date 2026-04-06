Mercato OM : la confidence de Jérémy Mathieu…

Invité sur le plateau de Football Club de Marseille, Jérémy Mathieu a révélé avoir été tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille en 2017. Un dossier finalement bloqué par le directeur sportif de l’époque, Andoni Zubizarreta.

Une opportunité réelle pour rejoindre l’OM

A lire aussi : Pour Walid Acherchour l’OM doit se reconstruire autour de ce joueur !

Passé par le FC Barcelone entre 2014 et 2017, Jérémy Mathieu envisageait un départ à l’issue de son aventure en Catalogne. Sur le plateau de Football Club de Marseille, l’ancien défenseur international français (cinq sélections) a confirmé que la piste menant à l’OM était concrète à l’époque.

« J’avais envie de partir. À l’époque, c’était (Andoni) Zubizarreta à Marseille et Rudi Garcia l’entraîneur. On avait le même agent donc (Rudi Garcia) savait que je voulais partir et il voulait me faire venir », a-t-il expliqué.

Dans un contexte où l’Olympique de Marseille cherchait à se renforcer sous l’impulsion du projet McCourt, le profil expérimenté de Jérémy Mathieu correspondait aux attentes du staff dirigé par Rudi Garcia.

Jérémy Mathieu évoque son transfert raté à l’OM :

“Je voulais venir jouer à Marseille, je suis fan depuis tout petit de l’OM !” #OM #TeamOM pic.twitter.com/TKAejihmsp — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 6, 2026

Le veto décisif de Zubizarreta

Malgré cet alignement favorable, le transfert ne s’est jamais concrétisé. La raison : une décision claire de Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif du club phocéen. « Zubizarreta n’a pas voulu car il croyait que j’avais encore des problèmes de tendons d’Achille, que je n’allais pas tenir la saison », a détaillé Jérémy Mathieu.



Un choix qui a eu des conséquences directes sur la suite de carrière du défenseur. Refusé par l’OM, il s’engage finalement avec le Sporting CP, où il disputera plus de 50 matchs lors de sa première saison.

Au-delà de l’aspect sportif, cette révélation met en lumière un regret personnel pour l’ancien joueur, supporter déclaré du club marseillais : « Moi, je suis fan depuis tout petit de Marseille. L’époque Papin, Waddle… c’était mon époque. »

Un épisode qui illustre les choix structurants effectués à l’époque par la direction de l’Olympique de Marseille, et leurs répercussions sur le mercato du club.