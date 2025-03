Kondogbia : « On a pas su la mettre au fond… »

Battu par Lens au Vélodrome (0-1) après avoir dominé la rencontre, l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée en Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Geoffrey Kondogbia n’a pas caché sa frustration et a insisté sur les points à améliorer pour éviter que ce type de scénario ne se répète.

L’OM avait l’occasion de regagner des points sur Monaco après le nul des rouges et blancs (1-1) face à Toulouse en ouverture de la 25ème journée, mais les hommes de Roberto De Zerbi ont laissé filer cette belle occasion en s’inclinant au Vélodrome ce samedi soir. Face à une équipe lensoise bien organisée, les Marseillais ont dominé sans concrétiser, avant de se faire punir sur l’une des rares incursions nordistes. Une inefficacité qui pourrait coûter la seconde place aux Olympiens à l’issue de cette journée en cas de large succès niçois ce soir face à l’OL…

« Il faut qu’on garde la tête froide et qu’on analyse ce match… »

Présent en zone mixte après la défaite des siens, le défenseur international centrafricain a donc évoqué, face aux journalistes, ce qu’il avait manqué à l’OM dans ce match et la manière dont l’équipe phocéenne devra réagir après ce revers frustrant :

« On a passé la majeure partie du match dans leur camp, mais on n’a pas su la mettre au fond, et quand tu n’arrives pas à marquer, tu te mets automatiquement en danger de prendre un but. (…) C’est le foot, parfois on a réussi a gagner des matchs en mettant tout dès la première occasion, 1,2,3 et on enchainé, et parfois c’est l’inverse. Maintenant, il faut essayer de garder la tête froide et d’analyser à froid le match, mais oui malheureusement, ça fait partie du foot… »

