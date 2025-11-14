Lamine Yamal se fait recadrer par cet ancien coach de l’OM !

La trajectoire fulgurante de Lamine Yamal, 18 ans, continue de susciter autant d’admiration que de débats en Espagne et en Europe. Pépite du FC Barcelone, considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, le jeune international espagnol voit sa vie extra-sportive prendre une place de plus en plus importante dans les discussions. Récemment renvoyé dans son club par la Fédération espagnole, Lamine Yamal se retrouve au centre d’une nouvelle polémique qui interroge sur son comportement hors des terrains.

Invité de l’émission Què T’hi Jugues sur la Cadena SER, Javier Clemente, ancien sélectionneur de l’Espagne et ex-entraîneur de l’OM, a livré un avis très direct à propos du jeune joueur catalan. Fidèle à son franc-parler, le technicien basque a tenu à rappeler que le talent ne suffit jamais lorsqu’il n’est pas accompagné d’une discipline irréprochable.

Clemente met en garde la jeune star du FC Barcelone Yamal

« En tant que joueur, il est très bon, mais le problème est que s’il ne se comporte pas correctement dans sa vie personnelle en tant que sportif, il ne fera pas long feu. C’est évident. On ne le lui permettra pas. » a-t-il expliqué, soulignant que la dimension comportementale reste essentielle pour durer au plus haut niveau.

Para no dejar de verlo. 🌟 El 𝗴𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗹 al Espanyol nominado al Premio Puskas 2025. LALIGAEASPORTS | LALIGAHighlights pic.twitter.com/wOCTb0IoaA — LALIGA (@LaLiga) November 13, 2025



Clemente a également évoqué l’évolution du statut de Lamine Yamal sur les terrains : « Il fait des choses brillantes, mais ses adversaires savent déjà comment il joue, ils savent comment le contrer. Ils savent que c’est un joueur qu’il ne faut pas laisser jouer, car il est tellement doué qu’il peut faire beaucoup de choses. Il va être soumis à un marquage et à une surveillance très particuliers. Il ne sera pas aussi spectaculaire que ce que nous avons vu jusqu’à présent. »

L’ancien coach de l’OM s’est aussi exprimé sur l’environnement autour du joueur, et notamment les tensions entre le Barça et la Fédération : « Des combats de coqs. Je n’ai jamais vécu cela et je ne le vivrai jamais, car j’ai une autre conception de la manière de faire les choses. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut aborder cela d’une manière différente. Le Barça ne doit pas s’opposer à la Fédération, et la Fédération ne doit pas en faire de même avec le Barça. »

Un message clair envoyé à la fois au joueur, à son entourage et aux institutions : pour protéger la pépite catalane, il faudra restaurer un climat sain et ramener le jeune prodige sur un chemin plus stable.