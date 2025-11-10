Ligue 1 (Lyon / PSG) : Riolo sans concession après la nouvelle polémique sur l’arbitrage

Au lendemain d’un nouveau match marqué par la controverse, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule sur RMC. Le journaliste a réagi aux nombreuses critiques visant l’arbitrage après la victoire du PSG face à Lyon (3-2), ponctuée par plusieurs décisions litigieuses. Selon lui, les clubs doivent cesser de simplement dénoncer les erreurs et agir concrètement pour faire évoluer la situation.

Face aux multiples réactions indignées venues du camp lyonnais, Daniel Riolo a interpellé les dirigeants du football français.

« Arrêtez de dire : “on va s’asseoir autour d’une table”, faites-le », a-t-il lancé dans l’After Foot.

Selon lui, les clubs et la LFP ont le pouvoir d’ouvrir un dialogue structuré avec la Direction nationale de l’arbitrage (DNA) pour travailler sur l’application des règlements et l’amélioration du niveau des arbitres.

« Puisque ça concerne le championnat de France, ils peuvent convoquer des réunions, se poser des questions sur l’arbitrage. C’est leur monde, qu’ils le contrôlent », a-t-il ajouté.

Riolo met en cause le niveau des arbitres et le fonctionnement du VAR

L’éditorialiste estime que les problèmes viennent avant tout d’un manque de compétence et d’un processus trop lourd, notamment autour de l’assistance vidéo.

« Les mecs qui sont devant la caméra, ils servent à quoi ? Sur cette faute, deux ralentis suffisent. Le process fait perdre trop de temps », a déploré Riolo, qui invite à donner plus de pouvoir aux arbitres présents dans la cabine du VAR.

Un discours ferme qui vise à bousculer les instances du football français, alors que les polémiques arbitrales s’enchaînent chaque week-end en Ligue 1.