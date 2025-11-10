Ligue 1 : L’OL s’emporte contre l’arbitrage après la défaite face au PSG !

Battu dans les dernières secondes par le Paris Saint-Germain (2-3) lors de la 12e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a quitté le Groupama Stadium avec un goût amer. Si la prestation des joueurs a été saluée, plusieurs décisions arbitrales ont provoqué la colère du vestiaire et de la direction lyonnaise.

Tolisso dénonce un « niveau arbitral » préoccupant

Présent en zone mixte, Corentin Tolisso n’a pas caché sa frustration après la défaite et s’est montré critique envers l’arbitrage dans son ensemble.

« C’est totalement rageant de prendre un but comme ça à la fin. On a fait un bon match et on va retenir ça. Mais il faut qu’on fasse mieux sur l’arbitrage en général. Il y a des erreurs tous les week-ends », a-t-il déclaré, avant d’ajouter :

« On ne comprend pas toujours ce qu’il se passe. On nous explique des choses en début de saison, mais ce n’est pas ce qui est appliqué. Cette saison, on paye très cher le niveau arbitral. »

Louis-Jean s’en prend à des décisions « qui faussent le Championnat »

Le directeur technique de l’OL, Matthieu Louis-Jean, a lui aussi exprimé son mécontentement, pointant du doigt plusieurs actions précises, notamment le deuxième but parisien et le carton rouge de Nicolas Tagliafico.

« Il y a penalty de Zabarnyi, c’est très clair. Et sur Tessmann, il y a faute avant le deuxième but du PSG. On ne sait plus ce qu’il faut faire », a-t-il affirmé.

« L’arbitrage de M. Bastien a été une catastrophe. C’est la première fois qu’on monte au créneau, mais on est démunis. Ça fausse notre Championnat », a-t-il ajouté, regrettant une accumulation d’erreurs selon lui défavorables à son équipe.