Mercato AS Monaco : une offre folle pour un prodige ?

Longtemps associé aux plus grands clubs européens, Maghnes Akliouche pourrait bien vivre un tournant dans sa carrière avant la fin du mercato. Si le milieu offensif de 23 ans est encore un joueur de l’AS Monaco, le Bayer Leverkusen est passé à l’action pour tenter de le déloger.

Un cadre du Rocher courtisé

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Akliouche s’est imposé comme l’un des visages de la jeune garde monégasque. Aux côtés d’Eliesse Ben Seghir, il a brillé la saison dernière, attisant l’intérêt de clubs prestigieux. Cet été, le FC Barcelone, Arsenal et Manchester City ont été cités parmi ses prétendants, tout comme le Paris Saint-Germain, sans qu’aucune de ces pistes ne se concrétise.

En mai, le directeur sportif Thiago Scuro restait évasif sur son avenir : « Partir ou pas, les deux seraient un bon choix pour lui. Peu de clubs peuvent s’offrir un joueur de son niveau. S’il part, il devra aller dans un club qui lui convient. »

Leverkusen passe à l’offensive

D’après Bild, le Bayer Leverkusen suit Akliouche depuis plusieurs mois et apprécie particulièrement son profil technique et créatif. Les champions d’Allemagne estiment qu’une offre autour de 50 M€ pourrait convaincre Monaco, bien que le club de la Principauté évaluait encore son joueur à 70 M€ il y a peu.

Reste à savoir si l’ASM acceptera de négocier et, surtout, si Akliouche se laissera séduire par un départ en Bundesliga. Une chose est sûre : Leverkusen est confiant dans sa capacité à l’attirer.

