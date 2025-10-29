Mercato : Ça se confirme pour un gros coup à Lyon !

L’information révélée par Fabrizio Romano se précise : selon RMC Sport, l’Olympique Lyonnais a bien entamé des discussions avancées avec le Real Madrid pour obtenir le prêt d’Endrick cet hiver, jusqu’à la fin de la saison.

Le jeune attaquant brésilien de 19 ans, transféré pour 47,5 millions d’euros de Palmeiras vers le Real Madrid à l’été 2024, ne joue plus sous les ordres de Xabi Alonso. Barré par une concurrence féroce — Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Rodrygo, Franco Mastantuono ou encore Gonzalo Garcia —, Endrick n’a pas disputé la moindre minute en 2025-2026.

« Il revient d’une blessure un peu plus longue, mais il s’entraîne bien. Il a une finition brutale et sait très bien se placer dans les espaces. La concurrence est rude, mais son moment viendra », avait expliqué Xabi Alonso il y a quelques semaines.

Face à ce manque de temps de jeu, un prêt à Lyon apparaît comme une option crédible. Le joueur serait ouvert à l’idée de rejoindre la Ligue 1, où il pourrait retrouver du rythme dans un contexte plus favorable.

Selon RMC Sport, plusieurs points restent à régler, notamment la prise en charge du salaire du joueur — estimé à 300 000 euros mensuels — et le montant de l’indemnité de prêt à verser au Real Madrid.

Pour l’OL, actuellement 4e de Ligue 1 et touché par la blessure de Malick Fofana, ce dossier représente une opportunité majeure de renforcer un secteur offensif affaibli par les départs d’Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze et Thiago Almada l’été dernier.

S’il venait à se concrétiser, ce prêt constituerait un véritable coup de maître pour le club rhodanien, désireux de frapper fort sur le marché hivernal et d’envoyer un message à ses concurrents directs.

