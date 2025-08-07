Mercato concurrent : Lyon passe à l’action pour une nouvelle recrue offensive !

MERCATO OL – Hamed Junior Traorè ciblé, mais Bournemouth ferme la porte au prêt

Polyvalent, technique, et déjà rompu aux exigences de la Ligue 1 après une saison convaincante en prêt à l’AJ Auxerre (10 buts, 2 passes décisives), Traorè a tapé dans l’œil de la cellule de recrutement lyonnaise. Capable d’évoluer à tous les postes du front offensif, notamment sur l’aile gauche, l’international ivoirien de 24 ans correspond parfaitement au nouveau logiciel de recrutement défini par le directeur sportif Matthieu Louis-Jean : des joueurs à fort potentiel, à prix maîtrisé, compatibles avec le projet tactique de Paulo Fonseca. « Il faut recruter différemment, prendre plus de risques, être créatifs », a récemment déclaré Louis-Jean, rappelant que le club devait composer avec une masse salariale réduite de 50 % suite aux restrictions de la DNCG.

Un prêt espéré, mais un transfert exigé

Dans cette logique, l’OL avait envisagé un prêt, une solution jugée idéale à ce stade du mercato. Mais Bournemouth ne l’entend pas de cette oreille. Le club anglais privilégie un transfert sec et souhaite rentabiliser la belle saison de Traorè en France, espérant une offre à la hauteur de son potentiel.

Pour l’heure, aucune négociation officielle n’a été entamée, mais le dossier reste sous surveillance. En cas d’évolution favorable – notamment un assouplissement des exigences de Bournemouth en fin de mercato – Lyon pourrait revenir à la charge.

L’OL entre prudence et ambition

Malgré les départs de Cherki, Lacazette, Ćaleta-Car et Almada, l’OL a déjà frappé fort cet été : Moreira, Šulc, Kluivert et Morton sont venus renforcer un effectif en pleine reconstruction. Et avec l’arrivée probable du gardien Dominik Greif, le mercato lyonnais est loin d’être terminé.

Traoré pourrait incarner la touche finale d’un mercato malin et cohérent, mais il faudra pour cela que toutes les planètes s’alignent. À suivre de près dans les dernières semaines du marché estival

