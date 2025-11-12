Mercato concurrent OM : Après Endrick (accord proche), Lyon veut faire un autre coup en Liga ?

L’Olympique Lyonnais s’active déjà pour le mercato hivernal afin de renforcer son effectif, notamment dans l’attaque et l’entrejeu. Après des recrutements réussis en provenance du Portugal cet été, le club rhodanien se tourne désormais vers l’Espagne pour dénicher de nouvelles pépites.

Cet été, Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, avait révélé quelques éléments sur la stratégie de recrutement du club. « On a recruté un scout portugais qui s’occupe du Portugal et de l’Espagne », expliquait-il, soulignant l’importance d’une cellule de recrutement capable de détecter les talents à l’international. Cette approche avait permis d’attirer Ruben Kluivert et Afonso Moreira, tous deux arrivés du Portugal.

Arsen Zakharyan, une nouvelle cible en Liga

Pour le poste d’attaquant, Endrick est la priorité absolue. Le jeune Brésilien, sous contrat avec le Real Madrid, manque de temps de jeu et devrait être prêté cet hiver sans option d’achat, afin de préparer le Mondial 2026. Selon la presse brésilienne, un accord entre les clubs serait déjà proche.

Dans l’entrejeu, l’OL s’intéresse à un autre joueur évoluant en Liga : Arsen Zakharyan. Le milieu russe, international depuis les catégories U15 et comptant 8 sélections avec les A, évolue à la Real Sociedad depuis 2023. Malgré une saison limitée à 222 minutes sur 7 matchs toutes compétitions confondues, Zakharyan attire l’attention des recruteurs lyonnais. Sport Express évoque un prêt avec option d’achat pour ce joueur prometteur.

Le joueur reste concentré sur sa progression en club. Son frère, David Zakharyan, a expliqué : « Il se concentre uniquement sur le prochain match de championnat, le travail acharné à l’entraînement et, bien entendu, l’obtention d’une place de titulaire ». La Real Sociedad souhaite conserver le joueur, mais rien n’est encore décidé, laissant une fenêtre d’opportunité à Lyon.

L’OL devra se montrer convaincant pour finaliser ces dossiers, à l’image d’Endrick, qui a refusé plusieurs offres et devrait rejoindre le club rhodanien. Le mercato hivernal sera donc déterminants pour les ambitions lyonnaises.