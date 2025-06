Mercato concurrent OM : Ce coach d’un cador anglais met fin à ses vacances pour tenter de doubler City pour Cherki !

C’est l’info du jour ! Alors que l’avenir de Rayan Cherki semble s’écrire de plus en plus loin de l’OL, c’est cette fois-ci le coach de Liverpool, Arne Slot, qui aurait tout fait pour tenter de faire signer le joueur à Liverpool. L’entraîneur aurait écourté ses vacances, afin d’essayer de devancer Manchester City sur le dossier.

Rayan Cherki ne sera plus un joueur de Lyon l’année prochaine, voilà une chose dont nous sommes quasiment sûres. Cependant, personne ne connaît encore sa prochaine destination, alors que plusieurs clubs s’arrachent le jeune prodige français. Et si Manchester City, qui aurait déjà entamé des premiers contacts avec le camp du joueur des Gones, semble le club le plus probable à l’heure actuelle, un autre cador aimerait le faire signer.

Et ce n’est pas n’importe quel club, puisqu’il s’agit de Liverpool, l’actuel champion en titre de Premier League. Une rumeur qui est naît après que le journal The Athletic ait révélé que l’entraîneur des Reds, Arne Slot, semble prêt à tout pour signer le joueur. Prêt à tout au point d’écourter ses vacances pour rejoindre le milieu offensif dans le Sud de la France afin de le convaincre, selon le quotidien.

A lire aussi : OM vs PSG : Riolo veut calmer le jeu (à sa façon) !

Liverpool plutôt que Manchester City ?

Et si rien de concret ne semble pour l’instant exister entre les deux camps, l’intérêt lui est bien tangible. Malgré le fait que Manchester City soit le club le plus avancé dans les discussions à l’heure actuelle, rien ne semble indiquer ou finira le Français l’année prochaine. The Athletic confirme également que cela ne signifie pas que Liverpool a abandonné la piste Florian Wirtz, qui a indiqué vouloir rejoindre le club anglais.

Et alors que Rayan Cherki profite de sa première convocation en Bleu, il a été interrogé sur son avenir en conférence de presse. « Toutes les pistes sont crédibles. Mais là, il y a deux matchs importants avec l’équipe de France. Quand il faudra se poser la question, je me la poserai. Ça ne pollue pas mon début de stage. Je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs ». Affaire à suivre…