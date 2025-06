Mercato concurrent OM : Fabrizio Romano remet en question le jeu de chaises musicales Chelsea / Milan / OL !

Le mercato lyonnais risque d’être grandement important pour la situation financière du club qui va devoir vendre afin de renflouer ses caisses avant le passage devant la DNCG. Et c’est justement le départ de Perri vers l’AC Milan qui pourrait aider l’OL dans cette quête, eux qui auraient déjà ciblé son remplaçant.

Le mercato estival va être agité pour de nombreux clubs cette année. Alors que plusieurs écuries vont chercher à se renforcer, d’autres devraient surtout lutter pour leur survie. Ce qui est le cas de l’OL qui connaît une situation très compliquée cette année. En effet, le club est sous le coup de plusieurs sanctions allant de l’interdiction de recrutement à la relégation en Ligue 2 en raison de ses nombreuses dettes.

Et alors que le transfert de Rayan Cherki à Manchester City devrait aider les Gones à rentrer de l’argent, d’autres départs sont à attendre. Et récemment, c’est justement une nouvelle rumeur dans le sens des départs qui viendrait agiter le club rhodanien. D’après des informations de Sky Sports Italia, c’est le gardien Lucas Perri, auteur d’une belle saison, qui serait scruté par l’AC Milan pour remplacer Mike Maignan, qui devrait s’engager avec Chelsea.

👀 Lucas Perri could leave in the next days/weeks. pic.twitter.com/b26zlVuOYp

🚨🇺🇸 Olympique Lyon verbally agree deal with Nottingham Forest for Matt Turner.

Arrivé en janvier 2024, le portier brésilien de 27 ans aura fait bonne impression du côté de l’OL. De quoi attirer l’attention des gros clubs dans ce mercato. Alors que son contrat avec Lyon court jusqu’en 2028, le gardien est estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme qui pourrait augmenter en cas de négociations et qui pourrait grandement aider l’OL, qui aurait par ailleurs déjà identifié son remplaçant.

En effet, d’après Fabrizio Romano, en cas de départ du gardien brésilien, le club présidé par John Textor aurait jeté son dévolu sur le gardien de Nottingham Forrest, Matt Turner. Portier américain de 30 ans, il aura été prêté par son club à Crystal Palace durant cette saison où il n’aura joué que quelques matchs seulement. Le transfert pourrait aboutir autour des 8 millions d’euros. Affaire à suivre.

🚨 EXCL: Mike Maignan deal now OFF between Chelsea and AC Milan. ❌🇫🇷

Chelsea not willing to meet Milan price, deal not proceeding in time for Club World Cup as #CFC won’t pay “CWC tax”.#CFC mantain full trust in Petrović, Sánchez, Jorgensen + talent Mike Penders for GK role. pic.twitter.com/VP4scFzbiI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025