Mercato concurrent OM : le LOSC espère toucher le jackpot dès cet été !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC, qui a battu l’OM vendredi en Ligue 1, s’apprête à vivre un mercato estival potentiellement décisif pour ses finances. Son jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi, révélation de ce début de saison, attire déjà l’attention de nombreux géants européens. Et Lille pourrait bien réaliser une opération XXL dans les prochains mois.

Selon les informations de RMC Sport, le jeune international Espoirs français impressionne depuis plusieurs mois par ses prestations régulières. À seulement 18 ans, Bouaddi a déjà disputé 14 matchs de Ligue 1 et quatre rencontres de Ligue Europa avec le club nordiste, réalisant une progression fulgurante. Ces performances n’ont pas échappé aux plus grands clubs du continent. Ayyoub Bouaddi a prolongé son contrat jusqu’en 2029.

🚨🇫🇷🇲🇦Comme expliqué plus tôt Ayyoub Bouaddi a prolongé son contrat jusqu’en 2029. L’été prochain, il faudra débourser plus de 50M€ pour espérer le recruter. Les clubs de Premier League sont à l’affût. Arsenal puis Chelsea en tête. https://t.co/ehcTyvMOJd pic.twitter.com/sd8m4Hy497 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 5, 2025

Ayyoub Bouaddi a beaucoup de courtisans !

Parmi eux, Arsenal apparaît comme le plus déterminé. Le club londonien serait prêt à accélérer dans les prochaines semaines pour tenter de boucler une arrivée du joueur. Les Gunners envisagent une offre d’environ 45 millions d’euros, tout comme leur rival Chelsea, également très attentif au dossier. Le directeur sportif d’Arsenal, Andrea Berta, aurait déjà pris contact avec l’entourage du joueur, conscient que la concurrence pourrait rapidement s’intensifier.

En Premier League, les deux clubs de Manchester ainsi que Liverpool suivent aussi la situation de près. De son côté, le Paris Saint-Germain garde un œil attentif sur le milieu lillois. Le PSG apprécie son profil mais ne s’est pas encore positionné concrètement, d’autant que son contrat a été prolongé ce vendredi jusqu’en 2029.

Lille fixe la barre à plus de 50 millions d’euros

Malgré cet intérêt massif, le LOSC souhaite conserver son joueur au moins jusqu’à la fin de saison. La prolongation annoncée vise justement à renforcer la position du club dans les négociations futures. Mais selon RMC Sport, le président lillois Olivier Létang attendrait des offres supérieures à 50 millions d’euros l’été prochain pour envisager un départ de son jeune milieu.

En parallèle, Bouaddi, qui compte déjà huit sélections avec les Espoirs, est également suivi par la sélection du Maroc, profitant de sa double nationalité franco-marocaine. Le staff des Bleus suit néanmoins attentivement son évolution, convaincu de son potentiel.