Mercato concurrent OM : Le LOSC proche de signer un jeune crack danois !

Le LOSC va devoir composer sans Ligue des Champions la saison prochaine, eux qui avaient réalisé une bonne performance dans la compétition cette saison. Pour autant, le club entend bien atteindre les sommets de nouveau en recrutant de jeunes pépites, à l’image de Marius Broholm.

Les clubs de Ligue 1 poursuivent leur mercato afin de rafler les meilleurs joueurs possibles en vue de la saison prochaine. Et alors que le PSG dispute la Coupe du Monde des Clubs, en étant le seul représentant français de la compétition, les autres écuries de la ” Ligue des talents ” cherchent leurs nouvelles pépites. C’est le cas du LOSC, qui aurait déjà identifié et fait une offre à un joueur suivi depuis un moment.

Malgré la non-qualification en Ligue des Champions, le LOSC disputera quand même la Ligue Europa la saison prochaine et dispose de certains arguments pour attirer de nouveaux joueurs. Avec les départs à venir de ses joueurs stars Jonathan David et Edon Zhegrova, le club du Nord va donc devoir se renforcer en attaque. Et le club aura ciblé pour cela l’ailier droit norvégien : Marius Broholm, évoluant à Rosenbourg.

Une première offre du LOSC !

🚨⚪️⚫️🇳🇴 #Eliteserien | 💰 Lille fait une offre à Rosenborg pour Marius Broholm, ailier de 20 ans. ➡️ Le joueur n’était pas à l’entraînement aujourd’hui avec Rosenborg 🔐 L’accord total n’est pas encore conclu, mais les parties s’efforcent d’y parvenir@footmercato W… pic.twitter.com/Gr0XVX1qYN — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 16, 2025

Valorisé à 4,5 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur de 20 ans a été identifié comme une des priorités pour l’aile droite de l’attaque. Avec le départ de Zhegrova sur ce côté, il faudra donc un joueur doté d’un talent aussi grand que celui de l’ancien joueur kosovar de Lille. Et si le transfert est encore loin d’être finalisé, il serait sur la bonne voie ! En effet, d’après des informations du journaliste Santi, le LOSC aurait formulé une première offre à Rosenbourg.

Si le montant n’a pas encore fuité, les feux seraient au vert du côté de Lille. Marius Broholm souhaiterait de son côté quitter son club et était même absent de l’entraînement avec son club hier. Une absence qui confirme donc la volonté du joueur de partir, tandis que les deux partis tentent de trouver un arrangement. Le joueur aura inscrit cinq buts et délivré une passe décisive cette saison en jouant un total de 11 matchs.