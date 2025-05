Mercato concurrent OM : Le PSG dit déjà non à Rayan Cherki ?

Récompensé d’une présence dans le onze type de la saison en Ligue 1, le jeune Rayan Cherki devrait très sûrement changer de club cet été. Après une question restée sans réponse sur un possible transfert dans la capitale, le PSG ne devrait cependant pas se positionner sur le milieu offensif français.

L’OL va devoir renflouer ses caisses très rapidement si le club veut éviter une descente prématurée en Ligue 2. Auteur d’une grosse saison, Rayan Cherki représente une des valeurs les plus importantes de l’effectif lyonnais. Avec ses 12 buts et 19 passes décisives, nul doute qu’un gros club devrait se positionner dessus. Et lors de la soirée des trophées UNFP, une petite phrase glissée de la part de Cherki a su susciter de nombreuses réactions et réagiter certaines rumeurs.

Interrogé sur sa relation avec certains joueurs comme Barcola et Dembélé, le talentueux joueur français s’est ensuite exprimé sur une possible arrivé au PSG cet été. « Si c’est une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas… ». De quoi faire un léger appel du pied à la direction parisienne, qui n’est pas en manque de talents français.

Le PSG passe son tour

Mais malgré cet appel public, le PSG ne devrait pas se positionner sur le joueur d’après FootMercato. Avec un secteur offensif très bien garnit et relativement jeune, aucune offre ne devrait être faite pour le Lyonnais. Lui qui devait d’ailleurs déjà rejoindre la capitale lors de l’été dernier pour un transfert à environ 15 millions d’euros, mais qui avait avorté, devrait donc songer à d’autres destinations afin de continuer sa courte carrière.

Nul doute que d’autres clubs tenteront le coup au vu du talent du joueur, âgé seulement de 21 ans seulement. Estimé à 35 millions d’euros par Transfermarkt, les Gones ne devraient cependant pas le lâcher si facilement, lui qui a été une des clés du système offensif cette saison. Et au vu des problèmes financiers rencontrés par l’OL, Rayan Cherki pourrait être vendu au prix le plus fort.