Mercato concurrent OM : Monaco prépare une grosse vente à 50M€ !

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Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’avenir de Folarin Balogun semble de plus en plus s’éloigner de l’AS Monaco. Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, aucune discussion n’est actuellement engagée pour une prolongation et l’attaquant américain serait favorable à un transfert lors de ce mercato estival.

Arrivé avec de grandes attentes sur le Rocher, Folarin Balogun pourrait vivre ses dernières semaines sous le maillot monégasque. Selon David Ornstein, l’international américain ne fermerait pas la porte à un départ cet été, alors que plusieurs clubs suivent sa situation avec attention.

Sa récente Coupe du monde 2026 a renforcé son attractivité sur le marché. Auteur de prestations remarquées avec les États-Unis, l’ancien joueur d’Arsenal a rappelé qu’il restait l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Une exposition qui a notamment ravivé l’intérêt de plusieurs formations de Premier League, mais aussi de quelques grands clubs européens.

🚨 Folarin Balogun expected to leave Monaco this summer. Contract 2028 but no talks over new deal + striker favours move. Interest from PL & Europe building amid #FIFAWorldCup form; anticipated #ASMonaco will seek ~€50m to sell #USMNT star @TheAthleticFC https://t.co/mGbUoZF9Wj — David Ornstein (@David_Ornstein) June 23, 2026

Monaco attend une offre importante

Si Monaco ne pousse pas son joueur vers la sortie, le club de la Principauté ne compte pas non plus le retenir à tout prix. Les dirigeants monégasques auraient déjà fixé leurs conditions et espéreraient récupérer environ 50 millions d’euros pour céder leur attaquant.

Une telle opération représenterait une rentrée financière conséquente pour l’ASM, qui pourrait ensuite réinvestir sur plusieurs postes afin de renforcer son effectif. À l’heure actuelle, aucun accord n’a encore été trouvé avec un prétendant, mais le dossier pourrait rapidement s’accélérer dans les prochaines semaines.

Entre l’absence de discussions pour une prolongation, la volonté du joueur de découvrir un nouveau projet et l’intérêt grandissant de plusieurs clubs étrangers, tous les ingrédients semblent réunis pour faire de Folarin Balogun l’un des dossiers majeurs du mercato monégasque cet été.