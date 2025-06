Mercato concurrent OM : Monaco s’intéresse à un jeune milieu du FC Nantes ?

Le mercato pour les clubs de Ligue 1 continue de voir son lot de nouvelles rumeurs fleurirent, cette fois-ci du côté de Monaco. Le club de la principauté surveillerait de près le jeune milieu de terrain nantais Louis Leroux.

La Ligue 1 est un championnat qui fourmille de talent près à éclore. Tandis que le mercato va réouvrir ses portes dans quelques jours pour entrer dans sa seconde phase, les clubs ont déjà commencé à identifier des pistes utiles pour renforcer leur équipe. C’est notamment le cas de l’AS Monaco, qui, comme chaque mercato, ne cesse d’alimenter les rumeurs en prospectant de nombreux joueurs.

Et récemment, l’AS Monaco avait activé la piste menant à Ansu Fati et Paul Pogba, alors que les Monégasques semblent prêts à tenter le pari de relancer les deux joueurs. Mais ils ne comptent pas seulement tout miser sur des gros noms pour ce mercato. En effet, l’Équipe nous apprend que l’AS Monaco suivrait également un jeune milieu de terrain du FC Nantes : Louis Leroux, un jeune talent nantais découvert cette saison.

A lire aussi : Mercato OM : En plus du transfert, cet élément qui clôture le dossier Aymeric Laporte !

Un autre jeune du FC Nantes sur le départ ?

Malgré une saison très compliquée sur le plan sportif pour les canaris, le club aura au moins réussi son défi de révéler quelques talents. En plus de Abline, qui avait été acheté au FC Rennes l’été dernier et qui intéresse grandement l’OM, le club aura confirmé un autre espoir, Nathan Zézé. Et cette fois-ci, c’est donc le jeune milieu de terrain Louis Leroux qui plairait beaucoup à l’AS Monaco, lui qui participe actuellement au Tournoi Maurice-Revello avec les Bleuets.

Lancé dans le grand bain à 19 ans cette saison, le profil polyvalent intéresserait les dirigeants du club du Rocher. Milieu de terrain de formation, le jeune joueur français a également pu évoluer en tant que piston au cours de la saison. Une polyvalence qui plaît, en plus de ses capacités à se mettre rapidement au niveau du monde professionnel. Aucune offre n’a été faite pour le moment, mais cela pourrait ne pas tarder.