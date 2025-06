Mercato concurrent OM : Rennes pourrait perdre un joueur en défense !

Le mercato étant lancé depuis plusieurs jours, certaines équipes ont déjà commencé à se renforcer en ciblant certains joueurs. Mais cette fois-ci, c’est le Stade Rennais qui pourrait perdre un joueur, visé par un club turc.

La saison de Ligue 2025-2026 s’annonce cruciale pour le Stade Rennais. Après une année relativement catastrophique pour les Bretons, où le club n’aura pas réussi à se qualifier en coupe d’Europe en finissant à la 12ème place de Ligue 1, l’objectif sera d’enfin faire mieux. Très actif à chaque fenêtre transfert, le SRFC peine cependant à concrétiser par la suite. Et cela pourrait encore continuer alors que le club pourrait perdre un de ses jeunes joueurs.

En effet, d’après des révélations de l’Équipe, le Stade Rennais a vu une première offre arriver sur sa table pour l’un de ses joueurs défensif. Il s’agirait de Christopher Wooh, défenseur central, qui sera apparu à 21 reprises sous les couleurs rouges et noires. De quoi venir prolonger peut-être la longue liste des jeunes joueurs passés par Rennes et qui ont explosé par la suite, à l’image de Dembélé ou Doué récemment.

A lire aussi : Mercato OM : Les dernières infos italiennes dans le dossier Noa Lang !

Un première offre autour de 5 millions d’euros !

Une offre faite par le club de Trabzonspor, qui évolue en Turquie, et qui a fini 7ème de son championnat, ne se qualifiant donc également pas pour une coupe européenne. Âgé de 23 ans, le défenseur camerounais possède encore une longue carrière devant lui et une certaine marge de progression. Bien que le montant exact n’ait pas filtré, l’offre devrait être autour de 5 millions d’euros. À voir si le SRFC estime que son joueur vaut plus.

L’offre serait donc légèrement en dessous de sa valeur transfert, estimée à 6 millions d’euros par Transfermarkt. Ayant déjà joué 21 fois pour le Cameroun, le jeune défenseur aura déjà inscrit 2 buts en sélection. Il possède également la double nationalité française, lui qui permis d’être été sélectionné pour l’Euro U17 avec les Bleus, en 2018. Il n’était cependant jamais rentré en cours de match, ne restant que sur le banc ou en tribune pour les différentes rencontres.