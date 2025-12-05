Mercato concurrent OM : Strasbourg veut refaire un coup à la Panichelli !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le RC Strasbourg continue d’animer le mercato hivernal avec une stratégie déjà bien identifiée : aller chercher des talents émergents en 2e division espagnole, un marché qui lui a réussi ces derniers mois. Une politique qui concerne indirectement l’OM, toujours attentif aux mouvements de ses concurrents directs en Ligue 1.

Après l’explosion de Joaquin Panichelli, buteur argentin arrivé dans une relative discrétion, Strasbourg s’apprête à renouveler l’opération avec un nouveau profil offensif. Panichelli, auteur de 10 buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues, a permis au club alsacien de stabiliser ses ambitions tout en s’offrant une place dans la première partie du tableau. Son parcours l’a même mené à une première convocation en sélection argentine lors de la dernière trêve internationale, seulement quelques mois après avoir évolué en Segunda División à Mirandés.

Jeremy Arévalo, nouvelle cible prioritaire du RC Strasbourg

Selon la radio locale Arco FM, un accord serait très proche entre Strasbourg et le Racing Santander pour le transfert de Jeremy Arévalo, jeune attaquant hispano-équatorien de 20 ans. L’avant-centre a déjà inscrit 7 buts en 15 matchs de Liga2, ce qui fait de lui le 4e meilleur buteur du championnat, à égalité avec plusieurs autres joueurs.

Toujours sous contrat jusqu’en 2027 avec Santander, Arévalo dispose d’une clause libératoire fixée à 7 M€, un montant largement accessible pour les propriétaires de Strasbourg, le groupe BlueCo. La politique d’investissement reste soutenue : 111 M€ ont été dépensés l’été dernier, et une future vente importante est déjà programmée avec le départ d’Emmanuel Emegha vers Chelsea l’été prochain.

La venue d’Arévalo s’inscrirait justement dans cette anticipation sportive. Emegha, suspendu ce week-end à la suite d’un comportement jugé inapproprié envers un groupe dont il est capitaine, devrait quitter l’Alsace dans les prochains mois. Strasbourg prépare donc déjà la transition offensive.

Arévalo, lui, commence à se faire un nom dans son pays d’origine comme en Espagne. Né à Maliaño, près de Santander, formé localement et ancien international U18 espagnol, il a obtenu sa première sélection avec l’Équateur lors de la dernière trêve, entrant pour les cinq dernières minutes contre le Canada. Gaucher, grand (1m92), encore méconnu en France, il verrait son salaire être multiplié par vingt en rejoignant le club alsacien, actuellement 8e de Ligue 1.

Strasbourg accueillera également un autre jeune talent offensif : Yaya Diémé, attaquant sénégalais de 18 ans en provenance de Diambars. Deux renforts potentiels qui pourraient peser dans la course au classement… et qui intéressent forcément l’OM, attentif à tout mouvement pouvant modifier l’équilibre concurrentiel en championnat.

