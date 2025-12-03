Mercato concurrent OM : Transferts fantômes… les embrouilles de Textor à l’OL !

Concurrent direct de l’OM, l’OL traverse encore une période compliquée sur le plan économique, conséquence directe des décisions prises sous la présidence de John Textor. Sauvé en appel cet été d’une relégation administrative, le club lyonnais fonctionne désormais en mode austérité. Mais certains dossiers passés continuent de fragiliser ses comptes.

Ces derniers jours, le service finances de l’OL a reçu plusieurs relances de la société MCCP Investment Partners liées au transfert d’Igor Jesus, officiellement acheté 41,5 M€ en novembre 2024. Le joueur n’a pourtant jamais mis un pied à Lyon. Les mails, envoyés par le vice-président de MCCP, Vikram Nayyar, rappellent à l’OL qu’une première échéance doit être réglée.

Cette opération n’est pas un cas isolé. Selon les informations recoupées par l’Equipe suite à plusieurs sources internes aux clubs concernés, au moins cinq joueurs ont été transférés de Botafogo vers Lyon entre juillet 2024 et mars 2025 : Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha et Jefferson Savarino. Aucun de ces transferts n’a été enregistré par la LFP, et seul Thiago Almada a brièvement porté le maillot lyonnais dans le cadre d’un prêt gratuit de six mois. Au total, ces transactions représentent 120 M€ de créances portées par l’OL.

120M€ de créances pour Lyon !

Ces opérations ont permis à John Textor de procéder à un affacturage largement utilisé dans le football : près de 100 M€ de cash ont ainsi été obtenus en cédant les créances à des organismes financiers. Ces derniers réclament désormais leur dû… directement à l’OL, débiteur officiel.

Si Textor affirme que ce cash a « en grande partie profité à l’OL », les comptes publiés pour l’exercice 2024-2025 ne mentionnent aucune trace de ces sommes ni des achats de droits économiques des joueurs concernés.

La situation est aujourd’hui analysée au sein d’Eagle Bidco, entité supervisant Botafogo et Lyon. Le fonds Ares, créancier majeur, a nommé Stephen Welch pour clarifier ces flux et établir « qui doit quoi ». Les sociétés d’affacturage sont désormais renvoyées vers lui.

Les joueurs, eux, ont été revendus en 2025 :

Igor Jesus et Jair Cunha à Nottingham Forest (19 M€ et 10 M€),

et à Nottingham Forest (19 M€ et 10 M€), Luiz Henrique au Zénith (31 M€),

au Zénith (31 M€), Thiago Almada à l’Atlético de Madrid (20 M€).

Mais le flou demeure : ces sommes ont-elles été fléchées vers Lyon ? Certaines sources évoquent même des « rachats » par Botafogo rendant les transferts nuls.

Face à ce dossier complexe, l’OL assure que ses comptes sont « exhaustifs ». La nouvelle présidente Michele Kang aurait, selon plusieurs interlocuteurs, adopté une attitude plus ferme pour défendre les intérêts du club. Reste à savoir si cela suffira, alors que les dettes continuent de s’accumuler.