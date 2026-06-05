Mercato concurrent OM : Un 3e départ de poids pour le RC Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Seulement six mois après son arrivée chez les Sang et Or, Allan Saint-Maximin s’apprête à tourner la page. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille devrait rebondir en MLS, du côté de Charlotte FC.

L’aventure lensoise d’Allan Saint-Maximin n’aura finalement été que de courte durée. Arrivé il y a seulement six mois au RC Lens, l’ailier français va déjà faire ses valises. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur de l’OM devrait poursuivre sa carrière aux États-Unis, où Charlotte FC l’attendrait.

Un départ qui peut surprendre au regard de son arrivée récente dans le Nord. Après Pierre Sage et Adrien Thomasson, l’ancien international Espoirs français semble avoir fait le choix d’un nouveau défi outre-Atlantique, dans un championnat qui attire de plus en plus de joueurs européens ces dernières années avec un salaire jusqu’à trois fois plus importants qu’à Lens.

Un message d’adieu aux supporters lensois

Avant même l’officialisation de son transfert, Allan Saint-Maximin a tenu à adresser quelques mots aux supporters du RC Lens, avec lesquels il n’aura partagé qu’une courte aventure. Un message empreint d’émotion pour celui qui a toujours entretenu une relation particulière avec les supporters des clubs où il est passé.

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Formé à Saint-Étienne, passé notamment par Monaco, Nice, Newcastle ou encore l’Olympique de Marseille, Saint-Maximin va désormais découvrir la MLS sous les couleurs de Charlotte FC.

Pour le RC Lens, ce départ marque déjà la fin d’un chapitre qui n’aura duré que quelques mois. Pour l’ancien Olympien, c’est une nouvelle aventure qui s’ouvre, avec l’ambition de relancer sa carrière dans un championnat en pleine croissance.