Mercato concurrent OM : Une pépite à 10M€ dans le viseur de l’OL ?

La ligue 1 est officiellement finie, poussant les 18 clubs à se concentrer désormais sur le mercato. Et malgré les gros soucis financiers de l’OL, le club semble également déterminé à se renforcer en vue de la saison prochaine. Les Lyonnais semblent même avoir déjà identifié un jeune joueur congolais afin de renforcer leur milieu de terrain.

Le mercato estival 2025 est officiellement lancés pour les clubs de Ligue 1 après la fin du championnat ! N’ayant plus rien à jouer, les différentes équipes vont pouvoir se concentrer sur leur saison à venir et la préparer de la meilleure des manières. Un épisode attendu par certains et redouté par d’autres, pour qui cet été peut se révéler crucial. Ce qui est notamment le cas de l’OL, où Jhon Textor aura du pain sur la planche !

En crise financière depuis un moment déjà, le club est toujours sous le coup de plusieurs grosses sanctions en championnat. Après avoir raté la qualification en Ligue des Champions, qui aurait été synonyme de grosses rentrées d’argent, le club va devoir se consoler avec la Conférence League. Et si certains joueur sont quasiment sûr de partir, à l’image de Cherki et Lacazette, le club aurait tout de même déjà identifié une première cible pour leur mercato !

Un milieu de terrain de 20 ans !

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, c’est le jeune NoahSadiki qui serait pisté par les Lyonnais. À 20 ans, le milieu de terrain congolais évolue actuellement à l’Union Saint-Gilloise, en Belgique. Le joueur a montré de belles choses cette année, disputant un total de 47 matchs et inscrivant deux buts et délivrant cinq passes décisives. Décrit comme un joueur à fort potentiel, le milieu est évalué à 10 millions d’euros par Transfermarkt.

Souhaitant se qualifier pour la Ligue des Champions l’année prochaine et ne disposant pas d’un gros budget pour les arrivés, l’OL pourrait donc tenter le pari de la jeunesse. Cependant, le club allemand de Wolfsburg serait également très attentif à l’évolution du dossier et pourrait compliquer la tâche des Gones, s’ils décident de rentrer la course aux enchères.