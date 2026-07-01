Mercato concurrents : Lens perd encore un de ses tauliers…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Après Pierre Sage, Adrien Thomasson, et d’autres joueurs c’est au tour de Malang Sarr de tourner la page. Le RC Lens a officiellement confirmé ce matin le départ du défenseur de 27 ans, dont le contrat arrive à expiration. Libre de tout engagement, il est désormais libre de choisir sa prochaine destination.

Un autre pilier qui s’en va

Malang Sarr aura été l’un des hommes forts de la saison 2025/2026, celle du sacre historique en Coupe de France, une première dans l’histoire du club Artésien. Positionné comme défenseur axial gauche dans une défense à trois, modulable en cinq selon les phases de jeu, il incarnait la solidité et la polyvalence du système mis en place par Pierre Sage. Son départ s’inscrit dans une vague de fins de contrats qui rebat profondément les cartes au Lens : Adrien Thomasson (Stade Rennais), Wesley Said et Allan Saint-Maximim (sans clubs à l’heure actuelle) ont également quitté le Nord cet été. Le club lui a rendu hommage sur son compte X, saluant sa contribution à cette saison dorée.

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒏𝒈 ❤️💛 Artisan majeur de la saison historique du Racing, Malang Sarr quitte l’Artois au terme de son contrat. Le club remercie chaleureusement le défenseur et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 🤝 pic.twitter.com/NPKhY7IDdU — Racing Club de Lens (@RCLens) June 30, 2026

Positionné comme défenseur axial gauche dans la défense à 3 ou 5 (avec piston et modulable selon la possession du ballon), Malang Sarr a décidé de ne pas prolonger l’aventure au RC Lens… Il est désormais libre de tout contrat et peut s’engager où il le souhaite.

Lors des dernières semaines, plusieurs média s’accordaient à parler d’un intérêt de l’agent du joueur pour le faire signer à l’OM, une piste qui s’est rapidement refermée de part les difficultés financières de l’OM mais aussi des prétention salariale du défenseur trop onéreuse pour l’Olympique de Marseille, qui doit vendre pour commencer son mercato…

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L’OM, l’Arabie Saoudite… et finalement la Premier League ?

Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines. Celle menant à l’Olympique de Marseille a rapidement tourné court : les difficultés financières du club phocéen, combinées aux exigences salariales du joueur, ont eu raison de l’intérêt initial. Des offres en provenance d’Arabie Saoudite ont également circulé : le club de Diriyah aurait même été proche de boucler l’affaire mais Malang Sarr a pris le temps de la réflexion avant d’écarter cette option.

C’est finalement vers la Premier League que se tournerait sa préférence, selon But Football Club. Un nom revient avec insistance : Crystal Palace, où Pierre Sage vient de s’installer sur le banc. Retrouver son ancien entraîneur outre-Manche aurait de quoi séduire le défenseur, qui présente l’avantage d’être libre de tout contrat dans un marché où ce profil : expérimenté, polyvalent, immédiatement disponible se fait rare.

Libre, expérimenté, et visiblement déterminé à franchir un nouveau palier dans sa carrière, Malang Sarr a le profil pour attirer les convoitises. La question n’est plus de savoir si un club viendra frapper à sa porte, mais lequel…

Paul Laffisse