Mercato concurrents OM : 3 avant-centres ciblés pour remplacer Endrick à Lyon…

L’Olympique Lyonnais tient une piste sérieuse pour se doter d’un nouvel avant-centre. Selon les informations de BeFootball et du journaliste Sacha Tavolieri, Loïs Openda, Mathys Tel et Arnaud Kalimuendo ont été ciblés par le club rhodanien en vue d’un prêt, mais c’est bien le dossier Openda qui prend clairement le dessus, avec un accord déjà trouvé entre le joueur et l’OL.

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Un successeur pour Endrick, retourné au Real Madrid

Depuis le retour d’Endrick au Real Madrid à l’issue de son prêt, ainsi que celui de Roman Yaremchuk à l’Olympiacos, l’attaque lyonnaise s’est retrouvée à nu. Paulo Fonseca ne dispose plus que de Pavel Sulc et du jeune Rémi Himbert comme solutions offensives, une situation jugée insuffisante à l’approche d’une saison où l’OL veut confirmer sa qualification en Ligue des Champions.

Auteur de 21 buts en Ligue 1 lors de son passage au RC Lens entre 2022 et 2023, Openda n’a jamais retrouvé ce niveau depuis son départ pour le RB Leipzig puis la Juventus. Devenu indésirable à Turin sous les ordres de Luciano Spalletti (seulement 2 buts en 33 matches cette saison), le Belge de 25 ans aurait donné son feu vert pour un retour en Ligue 1, séduit par la perspective de retrouver du temps de jeu et un rôle de titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque lyonnaise.

🚨 LOÏS OPENDA 🇧🇪, MATHYS TEL 🇫🇷 ET ARNAUD KALIMUENDO 🇫🇷 CIBLÉS PAR L’OL ! 👀🦁 Pour remplacer Endrick 🇧🇷, le club rhodanien piste ces trois attaquants en vue d’un prêt. Un accord a déjà été trouvé avec le Belge, mais l’OL a jusqu’à jeudi pour l’inscrire en Ligue des Champions.… pic.twitter.com/9SpuDA5Uda — BeFootball (@_BeFootball) July 24, 2026

Un prêt avec option d’achat, et un timing serré

La formule envisagée est celle d’un prêt payant assorti d’une option d’achat, potentiellement obligatoire selon certaines conditions sportives. La Juventus, qui reste propriétaire du joueur après avoir levé son option d’achat obligatoire cet été, accepterait de prendre en charge une partie de son salaire pour faciliter l’opération et alléger la note pour l’OL, sous contrainte de la DNCG. Reste à finaliser les derniers détails, notamment le montant exact de l’option d’achat.

Le calendrier presse cependant les deux parties : l’OL dispose d’un délai jusqu’à jeudi pour boucler l’opération et pouvoir inscrire Openda sur sa liste pour la Ligue des Champions. Un timing d’autant plus contraignant que Spalletti souhaiterait retenir l’attaquant pour un dernier match amical avant son départ.

Du côté du RC Lens, autre club intéressé par les services de son ancien buteur, le dossier semble aujourd’hui hors de portée financièrement, laissant le champ libre à l’OL pour boucler cette opération dans les prochains jours.

Reste à savoir si Loïs Openda parviendra à retrouver, sous les couleurs lyonnaises, la version qui avait fait chavirer le stade Bollaert entre 2022 et 2023. Après deux étapes compliquées à Leipzig puis à la Juventus, l’OL représente à la fois une chance de rebond et un pari non négligeable pour un club qui mise gros sur son secteur offensif à l’approche d’une campagne européenne exigeante. L’histoire dira si ce prêt marquera une renaissance ou une nouvelle désillusion dans le parcours de Lois Openda.

Paul Laffisse