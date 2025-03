Mercato concurrents OM : Almada déjà transféré cet été ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le mercato d’été pourrait bien réserver une surprise du côté de l’Olympique Lyonnais, avec un départ éventuel de Thiago Almada (23 ans). L’international argentin, actuellement prêté par Botafogo, pourrait quitter Lyon pour la Liga en raison de l’intérêt grandissant de l’Atlético de Madrid, qui suit de près la situation financière du club rhodanien.

Almada, transféré cet hiver de Botafogo à l’OL sous forme de prêt, pourrait finalement rejoindre définitivement les Gones cet été pour un montant de 27 millions d’euros. Toutefois, cette somme pourrait être revue à la baisse. En effet, Lyon et Botafogo appartiennent à la même société mère, Eagle Football Holdings, ce qui pourrait réduire l’indemnité de transfert. Mais selon plusieurs médias espagnols, son avenir à Lyon pourrait être remis en question. L’OL pourrait être contraint de vendre plusieurs de ses joueurs cet été afin de respecter les exigences financières de la DNCG, l’instance de contrôle financier des clubs français.

L’Atlético, attentif à toute opportunité

Les Colchonéros sont particulièrement intéressés par Thiago Almada et pourraient profiter des difficultés financières de l’Olympique Lyonnais pour négocier son transfert à un prix plus abordable. « L’Atlético de Madrid suit de près la situation d’Almada et pourrait tenter de saisir une opportunité, surtout si Lyon cherche à faire des ajustements dans son effectif. » Les dirigeants madrilènes, toujours en quête de bonnes affaires, pourraient profiter de la situation pour recruter un joueur talentueux à un prix compétitif.

L’OL face à un dilemme

Pour l’Olympique Lyonnais, la situation pourrait se clarifier selon la qualification en Ligue des champions. Si Lyon n’arrive pas à se qualifier pour la compétition européenne, il sera plus difficile de retenir le milieu de terrain, surtout si une offre conséquente pour le champion du monde argentin vient à se présenter. Actuellement, Transfermarkt évalue la valeur d’Almada à 25 millions d’euros, mais ses performances en Ligue 1 et avec l’équipe nationale devraient rapidement faire grimper sa cote sur le marché.

Il faudra suivre de près les prochains mois, car le mercato est souvent une période pleine de rebondissements. Si Lyon ne parvient pas à sécuriser une place en Ligue des champions, un départ d’Almada pourrait être inévitable. Reste à savoir si l’Atlético de Madrid saura profiter de l’occasion.