Mercato concurrents OM : C’est réglé pour Rayan Cherki, joli chèque pour l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Rayan Cherki, 21 ans, va quitter l’Olympique Lyonnais pour s’engager avec Manchester City. Selon les informations de L’Équipe, les deux clubs ont trouvé un accord définitif ce lundi matin pour le transfert du milieu offensif français. Le contrat, d’une durée de cinq ans, devrait être signé dans les prochaines heures. Cherki sera ensuite attendu aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs avec son nouveau club.

Les discussions entre les deux formations ont connu une nette accélération ces derniers jours. La première proposition de Manchester City, estimée à 22,5 millions d’euros, a été revue à la hausse. Le montant final du transfert n’a pas été communiqué, mais il est jugé satisfaisant par l’ensemble des parties. L’OL, en quête de liquidités avant son passage devant la DNCG prévu le 24 juin, réalise ainsi une opération stratégique sur le plan économique. « Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais sont tombés d’accord ce lundi matin avec leurs homologues de Manchester City pour le transfert de Rayan Cherki », précise L’Équipe. Le joueur s’engagera jusqu’en juin 2030 avec le champion d’Angleterre en titre.

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, souhaitait pouvoir disposer du jeune international pour la Coupe du monde des clubs, qui débute dans quelques jours. Le transfert, désormais bouclé dans ses grandes lignes, va permettre à Rayan Cherki de rejoindre rapidement sa nouvelle équipe et de participer à la préparation de la compétition.

