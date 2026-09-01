Mercato concurrents OM : coup dur pour Lyon, le prêt de Youssouf Fofana finalement annulé !

Concurrent direct de l’OM dans la course aux places européennes, l’Olympique Lyonnais a connu un sérieux contretemps dans les dernières heures du mercato. Selon L’Équipe, le prêt de Youssouf Fofana, pourtant bouclé avec l’AC Milan en fin d’après-midi, a finalement été annulé faute d’avoir pu libérer suffisamment de masse salariale.

Fofana était en route pour Lyon

Le dossier semblait pourtant bien engagé.

Selon L’Équipe, l’OL avait trouvé un accord avec l’AC Milan pour accueillir Youssouf Fofana sous la forme d’un prêt.

Le milieu international français de 27 ans, auteur de 25 sélections et 3 buts avec les Bleus, était même sur la route pour rejoindre Lyon.

Mais l’opération restait conditionnée à un départ afin de libérer suffisamment de masse salariale.

Le départ de Tagliafico n’a pas abouti

Le dossier était directement lié à la situation de Nicolas Tagliafico.

L’Argentin a négocié jusque tard avec l’Atlético de Madrid, mais à 20 heures, il était toujours un joueur lyonnais.

Conséquence directe : l’OL n’a pas été en mesure de finaliser l’arrivée de Fofana avant la fermeture du marché français. Le prêt a donc été annulé au dernier moment.