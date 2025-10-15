Mercato concurrents OM : Départ inéluctable du meilleur élément de l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors que l’Olympique de Marseille se bat pour retrouver le haut du classement, son grand rival, l’Olympique Lyonnais, pourrait bientôt perdre son meilleur atout offensif. Le jeune ailier belge Malick Fofana, véritable dynamiteur du jeu lyonnais depuis le début de la saison, attire les regards des plus grands clubs européens.

Fofana, un poison pour les défenses de Ligue 1

Le site Olympique-et-Lyonnais a publié ce mardi une statistique révélatrice : avec 17 fautes subies, Malick Fofana est le deuxième joueur le plus ciblé par les défenses de Ligue 1, juste derrière Valentin Barco (Strasbourg, 19 fautes). Ce chiffre illustre à quel point le jeune Belge, à seulement 19 ans, est devenu indispensable dans le système de Paulo Fonseca. Capable d’éliminer en un contre un, de provoquer constamment et de créer des déséquilibres, Fofana est aujourd’hui l’arme principale d’un OL en quête de stabilité.

Issa Soumaré (Le Havre), Rayan Fofana (Lens) et Marvin Senaya (Auxerre) complètent le top 5 de cette catégorie, mais aucun n’a autant d’impact offensif que le Lyonnais. Ses accélérations tranchantes et son volume de jeu impressionnent, au point que de nombreux clubs européens se positionnent déjà.

Liverpool et Chelsea en embuscade

Selon les informations de Caught Offside, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham et même l’Inter Milan continuent de suivre attentivement la progression du joueur. Les deux premiers clubs anglais sont particulièrement attentifs à sa situation. Toutefois, Fofana ne figure pas en tête de leurs priorités : à Chelsea, Morgan Rogers et Kenan Yildiz sont jugés plus accessibles, tandis que Liverpool garde la préférence pour Michael Olise et Antoine Semenyo.

Mais si ces pistes venaient à échouer, Malick Fofana pourrait alors devenir une cible prioritaire lors du mercato d’hiver. Une offre supérieure à 50 millions d’euros pourrait convaincre la propriétaire Michele Kang de négocier. De quoi affaiblir considérablement un OL qui dépend fortement de son ailier belge.

Pour l’OM, cette éventuelle perte côté lyonnais serait forcément une bonne nouvelle dans la course au haut de tableau. Si Paulo Fonseca souhaite le conserver, les sirènes anglaises pourraient bien avoir le dernier mot.