Mercato concurrents OM : Du lourd sur ce talent de l’OL !

Alors que l’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre un mercato estival animé, Rayan Cherki attire les convoitises de plusieurs clubs de Premier League. Le jeune milieu offensif de 20 ans, formé à Lyon, figure dans la short-list de Manchester City, selon les informations du média britannique The Telegraph.

Manchester City intéressé par le profil créatif de Cherki

Le club dirigé par Pep Guardiola suit de près le dossier. Le technicien espagnol apprécie le style de jeu de Cherki et aurait validé son profil pour renforcer son secteur offensif. The Telegraph précise que les champions d’Angleterre ont entamé des démarches concrètes pour se positionner dans la course à sa signature.

En quête de liquidités pour satisfaire les exigences de la DNCG, l’OL devra procéder à plusieurs ventes cet été. Rayan Cherki, dont le contrat expire en juin 2025, représente une valeur marchande élevée pour le club rhodanien. Le joueur avait lui-même indiqué récemment que son départ était acté : « Ce sera ma dernière saison à l’OL ».

Une concurrence anglaise très forte !

Outre Manchester City, Fulham a tenté une approche ces dernières semaines. Cependant, le niveau de jeu du joueur, récemment appelé pour la première fois en équipe de France, semble lui ouvrir les portes de formations plus huppées. Toujours selon The Telegraph, Chelsea et Liverpool surveillent également la situation du Lyonnais et pourraient intervenir rapidement si Manchester City avançait dans les négociations.

À un an de la fin de son contrat, Cherki est donc au cœur des attentions. Son profil de meneur de jeu technique et imprévisible séduit en Angleterre, où plusieurs clubs sont prêts à s’aligner pour convaincre l’OL. Le mercato s’annonce décisif pour l’avenir du joueur et les finances lyonnaises.