Mercato concurrents OM : Enorme jackpot pour le Stade Rennais !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Selon les informations de RMC Sport, un accord a été trouvé entre Liverpool et Rennes pour le transfert de Jérémy Jacquet. Cette opération majeure, estimée à 72 M€ bonus compris, s’inscrit dans un marché estival très actif et impacte directement l’écosystème de la Ligue 1, suivi de près par l’Olympique de Marseille.

Un accord entre Liverpool et Rennes ?

D’après le journaliste Fabrice Hawkins (RMC Sport), Liverpool et Rennes ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert du défenseur central Jérémy Jacquet. Le montant global de l’opération atteindrait 72 M€ bonus compris, preuve de la forte valorisation des profils défensifs sur le marché européen.

Toujours selon la même source, le joueur serait prêté dans la foulée à Rennes jusqu’à la fin de la saison, une option qui permettrait au club breton de conserver immédiatement son défenseur tout en sécurisant une vente record. Le feu vert final du joueur reste toutefois nécessaire pour finaliser définitivement l’opération.

Cette avancée place Liverpool en position de force dans ce dossier, le club anglais étant sur le point de devancer Chelsea, également intéressé par le joueur.

🚨EXCLUSIF Accord entre Liverpool et Rennes pour Jérémy Jacquet. 72 M€ bonus compris. Le défenseur central serait prêté dans la foulée à Rennes jusqu’à la fin de la saison. Jacquet doit donner son feu vert. Liverpool est sur le point de remporter sa bataille avec Chelsea pour… pic.twitter.com/p9kCIzN5oB — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 1, 2026

72M€ bonus compris pour le jeune Jacquet ?



Ce transfert potentiel s’inscrit dans un mercato de Ligue 1 sous haute tension, où les clubs français cherchent à concilier compétitivité sportive et valorisation de leurs actifs. À Marseille, la direction de l’Olympique de Marseille suit avec attention ces mouvements structurants, dans un contexte de reconstruction sportive mené par Roberto De Zerbi.

Liverpool a donc opté pour Jérémy Jacquet, alors que le nom de la cible de l’OM, Joel Ordóñez était évoqué !