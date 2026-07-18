Mercato concurrents OM : 25M€ à venir pour Monaco…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’aventure d’Aleksandr Golovin à l’AS Monaco pourrait toucher à sa fin cet été, huit ans après son arrivée sur le Rocher. Recruté en 2018 dans la foulée d’une Coupe du Monde réussie avec la Russie où il avait atteint les quarts de finale en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives le milieu offensif formé au CSKA Moscou s’est progressivement imposé comme l’un des visages emblématiques du club. Aujourd’hui joueur le plus capé du vestiaire monégasque, il affiche un bilan de plus de 260 apparitions toutes compétitions confondues, pour 39 buts et 46 passes décisives. Un parcours marqué par des hauts et des bas, mais qui a fait de lui une figure familière et appréciée de la Principauté.

Une nécessité comptable imposée par la DNCG…

Le contexte financier explique en grande partie ce possible dénouement. Il y a environ un mois, la DNCG, le gendarme financier du football français a resserré son contrôle sur la masse salariale de l’ASM, contraignant le club à revoir ses effectifs pour rentrer dans les clous. Si plusieurs recrues arrivées récemment, à l’image de Folarin Balogun, Lamine Camara ou Maghnes Akliouche, doivent contribuer à renflouer les caisses, c’est finalement le départ de Golovin qui semble se profiler en priorité et pourrait se concrétiser plus rapidement que prévu.

Ce choix s’explique par un double avantage pour le club : d’un côté, une belle plus-value à la revente pour un joueur encore coté sur le marché malgré ses 30 ans ; de l’autre, un allègement conséquent de la masse salariale, Golovin comptant parmi les éléments les mieux rémunérés de l’effectif, et ce malgré le statut fiscal avantageux dont bénéficient les joueurs basés en Principauté.

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Zenit, Saudi Pro League : plusieurs pistes se dessinent

Selon les informations de Foot Mercato, l’AS Monaco, disposée à laisser filer son international russe, est en discussion directe avec plusieurs clubs. Deux marchés se détachent : la Premier League russe, où le Zénit Saint-Pétersbourg figure parmi les prétendants les plus sérieux, et la Saudi Pro League, qui continue d’attirer des profils confirmés en provenance d’Europe.

Le numéro 10 russe, reconnaissable à sa technique soyeuse et sa vision du jeu, reste sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2029, ce qui donne au club une position de force dans les négociations : rien n’oblige l’ASM à brader son joueur, et la direction entend bien profiter de sa cote pour optimiser l’opération.

Les discussions en cours porteraient sur un montant total d’environ 25 millions d’euros, bonus inclus. Une somme conséquente qui permettrait à Monaco de souffler financièrement tout en actant la fin d’un cycle historique. Si l’opération venait à se concrétiser, elle marquerait la fin de huit années de collaboration entre le club et son milieu de terrain, et clôturerait l’une des histoires les plus marquantes du Rocher ces dernières saisons.

Reste à savoir si cette page se tournera réellement cet été. Entre l’intérêt du Zenit, encore marqué par le contexte particulier du football russe sur la scène internationale, et les sirènes financières de la Saudi Pro League, plusieurs scénarios restent ouverts pour Golovin. Rien ne garantit non plus que les 25 M€ évoqués suffisent à convaincre l’ASM de céder rapidement son numéro 10, surtout si d’autres écuries venaient à se manifester dans les prochaines semaines. Une chose est sûre : à un mois de la reprise de la Ligue 1, le feuilleton Golovin promet d’animer la fin de mercato monégasque, et son dénouement pourrait bien redessiner les équilibres offensifs du Rocher pour la saison à venir.

Paul Laffisse