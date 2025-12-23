Mercato concurrents OM : la nouvelle cible l’OGC Nice selon Fabrizio Romano !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). À l’approche du mercato hivernal, l’OGC Nice commence à activer plusieurs dossiers en coulisses. Selon les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le club azuréen s’est renseigné auprès de la Fiorentina au sujet du milieu de terrain Amir Richardson, un profil suivi en vue du mois de janvier.

Engagé dans une saison exigeante en Ligue 1, le Gym anticipe la seconde partie de championnat avec la volonté de renforcer son effectif. Sans annonce officielle à ce stade, cette prise d’informations confirme une stratégie prudente mais structurée de la part des dirigeants niçois, dans un contexte sportif où chaque ajustement peut peser lourd.

Un intérêt confirmé pour Amir Richardson

D’après Fabrizio Romano, l’OGC Nice a approché la Fiorentina afin de connaître la situation contractuelle et sportive d’Amir Richardson. Le milieu de terrain international marocain figure sur les tablettes de plusieurs clubs européens, preuve d’un profil qui suscite un intérêt croissant sur le marché.

Âgé de 23 ans, Richardson évolue actuellement en Serie A sous les couleurs de la Viola. Son parcours présente une particularité notable : le joueur est né à Nice et a déjà fréquenté l’environnement du club azuréen durant sa formation. Un élément factuel qui explique l’attention portée par le Gym, sans pour autant présager de l’issue du dossier.

Aucune offre formelle n’a, à ce jour, été transmise. Il s’agit bien d’une phase exploratoire, classique à l’approche d’une fenêtre de transferts, visant à évaluer les conditions financières et sportives d’une éventuelle opération.

Un mercato stratégique pour le Gym

Sous la direction de Franck Haise, Nice aborde une période charnière de sa saison. Le club reste engagé dans la lutte pour les places européennes et doit gérer un calendrier dense, entre championnat et compétitions nationales. Dans ce contexte, l’apport d’un milieu capable d’amener impact physique, volume de jeu et expérience internationale représente un levier identifié par le staff.

🚨🔴⚫️ EXCL: OGC Nice make approach for Moroccan midfielder Amir Richardson from Fiorentina. Richardson, on the shortlist of several clubs for January and OGC Nice have shown interest. Amir, born in Nice and former Nice player who could make his comeback. 🎞️ pic.twitter.com/jtk1KJXSZ8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025



Du côté de la Fiorentina, aucune position officielle n’a été communiquée concernant un éventuel départ d’Amir Richardson. Le club italien poursuit sa saison en Serie A et évaluera ses options au moment venu, en fonction de ses objectifs sportifs et de sa situation économique.

À ce stade, le dossier Richardson s’inscrit donc dans une logique de veille active plutôt que dans une négociation avancée. Pour l’OGC Nice, l’enjeu est clair : anticiper intelligemment le mercato hivernal sans précipitation, afin de consolider un effectif appelé à jouer un rôle majeur lors de la seconde moitié de la saison.