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Mercato concurrents OM : l’AS Monaco prépare un énorme changement selon Fabrizio Romano !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Concurrent direct de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, l’AS Monaco s’apprête à ouvrir un nouveau cycle sur son banc. Selon plusieurs sources concordantes, le club de la Principauté aurait trouvé un accord avec Filipe Luis pour devenir le futur entraîneur monégasque. Une décision forte qui pourrait rebattre les cartes dans la course au haut de tableau la saison prochaine.

 

D’après les informations révélées par Fabrizio Romano et confirmées par L’Équipe, l’AS Monaco a choisi Filipe Luis pour succéder prochainement à Sébastien Pocognoli. Le technicien belge est pourtant encore officiellement en poste, mais son départ serait désormais acté en interne. Le club monégasque miserait ainsi sur l’ancien international brésilien avec un contrat annoncé jusqu’en 2030.

 

Monaco mise sur un profil ambitieux pour concurrencer l’OM

Ce changement de cap est loin d’être anodin pour l’OM. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club marseillais surveille attentivement les mouvements de ses concurrents directs sur le marché des entraîneurs et du mercato. Avec l’arrivée potentielle de Filipe Luis, Monaco enverrait un signal fort à la concurrence.

Ancien joueur de l’Atlético de Madrid et de Chelsea, Filipe Luis a rapidement construit une réputation solide sur le banc de Flamengo. Entre 2024 et 2026, le Brésilien a remporté cinq trophées majeurs, dont la Copa Libertadores ainsi que le championnat du Brésil en 2025. Son parcours a également été marqué par une finale de Coupe intercontinentale perdue contre le PSG en décembre dernier (1-1, 2-1 t.a.b).

 

Un parcours déjà mouvementé pour Filipe Luis

Le futur probable entraîneur monégasque a également connu une situation étonnante au Brésil. Filipe Luis a été démis de ses fonctions en mars dernier malgré une victoire spectaculaire 8-0, preuve des fortes exigences autour du club carioca.

Pour l’Olympique de Marseille et son entraîneur Roberto De Zerbi, cette évolution du côté de Monaco pourrait renforcer encore davantage la bataille pour le podium de Ligue 1 la saison prochaine. Le club princier semble vouloir accélérer son projet sportif avec un coach jeune, ambitieux et déjà reconnu sur la scène sud-américaine.

Ce dossier devrait désormais connaître une accélération dans les prochains jours, alors que Monaco prépare activement son mercato estival et sa future organisation sportive.

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