Mercato concurrents OM : Le bilan du LOSC, frustrant sans attaqaunt !

Cinquième de Ligue 1 mais en nette perte de vitesse, le LOSC a vécu un mercato hivernal 2026 contrasté. Malgré une série préoccupante de six défaites sur les sept derniers matchs, le club nordiste n’a enregistré que deux arrivées, toutes conclues dans les dernières heures du marché.

Un mercato attendu dans un contexte sportif délicat

Toujours sur le banc du LOSC, Bruno Genesio abordait ce mercato d’hiver comme une période charnière. L’entraîneur lillois devait composer avec un effectif affaibli par plusieurs blessures importantes et des résultats en chute libre en Ligue 1. À l’issue de la victoire à Lyon (1-0), le technicien avait clairement indiqué que son groupe actuel ne lui permettait pas de viser le podium, soulignant ainsi la nécessité de renforts ciblés.

La direction lilloise a pourtant temporisé durant une grande partie du mois de janvier, multipliant les pistes sans concrétiser, avant d’accélérer le dernier jour du mercato.

Deux arrivées tardives, aucun numéro 9 recruté

Le LOSC a officialisé deux renforts offensifs. D’abord, Gaëtan Perrin (29 ans) a été transféré définitivement en provenance du FK Krasnodar pour un montant estimé à 5 millions d’euros. L’ailier droit, auteur d’une saison 2024-2025 remarquée en Ligue 1, s’est engagé jusqu’en juin 2028.

Dans la foulée, Lille a bouclé l’arrivée de Noah Edjouma (20 ans), recruté au Toulouse FC pour une opération estimée à 6,5 millions d’euros, bonus inclus. Le joueur s’est engagé jusqu’en juin 2030, avec un pourcentage à la revente négocié par le club toulousain.

En revanche, malgré l’indisponibilité longue durée de Hamza Igamane, aucun avant-centre de métier n’a été recruté, un choix qui interroge au regard des besoins exprimés.

Plusieurs départs pour alléger l’effectif

Côté sorties, le LOSC a acté plusieurs mouvements. Trévis Dago a été transféré au Stade Lavallois, tandis que Aaron Malouda s’est engagé définitivement avec le Sabah FK. Ethan Apkakou a rejoint le SC Cambuur.

Enfin, deux prêts ont été conclus : Ignacio Miramón a retrouvé Gimnasia La Plata avec option d’achat, et Ugo Raghouber a été prêté à l’UD Levante. Un mercato d’ajustement plus que de rupture, dont les effets devront rapidement se traduire sur le terrain.