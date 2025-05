Mercato concurrents OM : Le joli rebond de Pierre Sage !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Cinq mois après son départ de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage va retrouver un banc. Selon l’Equipe, l’ancien coach de l’OL s’est mis d’accord avec le RC Lens autour d’un contrat de deux à trois ans. Il succédera à Will Still, démissionnaire après la dernière journée de Ligue 1 et désormais en poste à Southampton.

Âgé de 46 ans, Pierre Sage va connaître sa deuxième expérience en tant qu’entraîneur principal. Un accord de principe a été trouvé avec le club artésien, et les dernières modalités doivent encore être finalisées. À ce stade, la composition de son staff technique reste partiellement inconnue, même si Jamal Alioui, son ancien adjoint à Lyon, l’accompagnera dans l’Artois. Le club travaille également sur le cas de Yannick Cahuzac, actuellement sous contrat avec Lorient.

Sage, une trajectoire express à l’OL

Nommé à la tête de l’OL en décembre 2023, Pierre Sage avait réussi à redresser une situation sportive critique. Sous sa direction, le club rhodanien était passé de la zone de relégation à une 6e place finale en Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue Europa, tout en atteignant la finale de la Coupe de France. Malgré un taux de victoire de 57,1 %, le quatrième meilleur pour un entraîneur lyonnais, il avait été remplacé en janvier 2025 par Paulo Fonseca.

Nouveau cycle pour le RC Lens

Le RC Lens, qui a terminé 8e de Ligue 1 cette saison, ne disputera pas de compétition européenne en 2025-2026. Le club nordiste entame ainsi un nouveau cycle avec l’arrivée de Sage, qui dirigera pour la première fois de sa carrière une équipe dès l’intersaison. Une étape importante pour celui qui était auparavant passé par des postes d’adjoint à Lyon La Duchère ou au Red Star.