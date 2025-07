Mercato concurrents OM : Le LOSC a déjà une idée pour remplacer Chevalier !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors que l’Olympique de Marseille poursuit son mercato estival, un concurrent direct en Ligue 1 pourrait perdre un élément clé. Selon les informations de L’Équipe, le LOSC se prépare à un possible départ de Lucas Chevalier, son gardien titulaire, en direction du Paris Saint-Germain. Le club nordiste aurait déjà identifié plusieurs profils pour assurer sa succession, dont celui du Néerlandais Robin Roefs, actuellement au NEC Nimègue.

À 23 ans, Lucas Chevalier est l’un des portiers les plus prometteurs du championnat. Auteur d’une saison remarquée avec Lille, il a attiré l’attention du PSG, vainqueur de la dernière Ligue des champions, qui souhaite renforcer sa hiérarchie des gardiens. Un accord de principe aurait déjà été trouvé entre le joueur et le club parisien pour un contrat de cinq ans. Les négociations officielles entre le LOSC et le PSG n’ont toutefois pas encore débuté.

Lille piste Robin Roefs pour remplacer Lucas Chevalier ➡️ https://t.co/bWktF57dpx pic.twitter.com/QrEkfxPhWh — L’Équipe (@lequipe) July 27, 2025

Roefs (22 ans) pour remplacer Chevalier ?

Dans l’optique d’un transfert, le LOSC multiplie les contacts pour lui trouver un successeur. Parmi les noms étudiés, celui de Robin Roefs (22 ans) figure en bonne place. Le portier néerlandais, sous contrat jusqu’en 2028 avec le NEC Nimègue, n’a pour l’instant reçu aucune offre formelle, mais des discussions préliminaires ont été engagées. Roefs est également suivi par plusieurs clubs anglais, ce qui pourrait compliquer la tâche des Lillois.



Pour l’OM, qui observe de près les mouvements de ses concurrents, un départ de Chevalier pourrait affaiblir la défense lilloise à court terme. Mais l’arrivée d’un talent émergent comme Roefs, en cas de finalisation du dossier, maintiendrait le LOSC dans une logique de continuité compétitive. Ce possible jeu de chaises musicales chez un candidat au podium sera à suivre de près dans les prochaines semaines.