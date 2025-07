Mercato concurrents OM : Le LOSC s’offre une 4e recrue ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC continue d’animer le marché des transferts. Comme confirmé par le journaliste Fabrizio Romano et plusieurs sources proches du club, un accord a été trouvé avec Gil Vicente pour le transfert de l’ailier portugais Félix Correia.

À 24 ans, le joueur sort d’une saison aboutie au Portugal, avec 10 buts et 4 passes décisives en 37 matchs de Liga Portugal. Une production offensive qui a convaincu le club nordiste de miser sur lui. Selon les informations disponibles, Félix Correia s’engagera pour quatre saisons avec le LOSC, tandis que le montant du transfert serait estimé à 7 millions d’euros.

Le natif de Lisbonne n’est pas un inconnu du football européen. Formé au Sporting CP, il a ensuite évolué dans les équipes de jeunes de Manchester City (2019-2020), avant de rejoindre la Juventus Turin. Malgré un passage de quatre ans en Italie (2020-2024), il ne s’est jamais imposé dans l’effectif professionnel bianconero, enchaînant plusieurs prêts avant de retrouver de la stabilité à Gil Vicente.

Félix Correia est attendu en début de semaine à Lille pour passer sa visite médicale, ultime étape avant l’officialisation du transfert.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025