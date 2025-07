Mercato concurrents OM : le LOSC tente un joli coup malgré un prix élevé…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). À la recherche d’un latéral gauche pour renforcer sa défense, le LOSC cible David Möller Wolfe, 23 ans, en provenance de l’AZ Alkmaar. Avec les départs de ses trois latéraux gauches, Lille doit combler un vide crucial sur son flanc gauche. Le quotidien norvégien Bergens Tidende suggère que les échanges entre les dirigeants lillois et Alkmaar sont bien engagés, et que le champion de Norvège serait « proche de rejoindre un grand club français » comme les Dogues, pour un montant estimé autour de 9 à 10 M€

Un renfort pressenti au profil idéal

Arrivé à l’AZ en 2023 en provenance du SK Brann, Wolfe s’est affirmé en Eredivisie comme l’un des meilleurs jeunes latéraux gauches. Sélectionné régulièrement en équipe de Norvège et auteur de plusieurs buts et passes décisives depuis février 2025, il incarne un profil offensif moderne. À Lille, son arrivée serait une réponse directe au départ de Gabriel Gudmundsson, cédé à Leeds pour 12 M€, et comblerait un poste déserté après les départs de Bakker et Ismaily.

Montant élevé et négociations à venir

L’AZ Alkmaar ne semble pas prêt à brader son jeune talent : la valeur de Wolfe est estimée à environ 9 M€, selon Transfermarkt, un montant jugé élevé à Lille en quête de recrues à moindre coût . Le LOSC doit désormais trouver un compromis financier avec Alkmaar tout en alignant son budget, notamment après l’injection issue du transfert de Gudmundsson. Le club nordiste pourrait aussi profiter des solidarités financières pour Brann et les clubs formateurs de Wolfe dans la négociation finale. D’après Bergens Tidende, un accord pourrait être proche si Lille parvient à répondre aux exigences sportives et économiques d’AZ .