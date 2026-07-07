Mercato concurrents OM : Le LOSC tient sa nouvelle recrue offensive à près de 10 M€

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC poursuit son mercato estival. Selon L’Équipe, le club nordiste est tout proche de boucler l’arrivée de Basar Önal, ailier international Espoirs turc de 22 ans, en provenance du NEC Nimègue. Un transfert estimé à 9,5 millions d’euros, hors bonus, est en passe d’être finalisé.

Le LOSC proche d’un accord avec le NEC Nimègue

Le LOSC continue d’avancer sur son recrutement offensif. D’après L’Équipe, Lille est sur le point de trouver un accord avec le NEC Nimègue pour le transfert de Basar Önal.

Le montant de l’opération devrait s’élever à 9,5 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter des bonus. L’international Espoirs turc est encore lié au club néerlandais jusqu’en 2028, mais les discussions entre les deux formations seraient désormais très avancées, selon L’Équipe.

Cette arrivée viendrait confirmer l’accélération du mercato lillois après l’officialisation, lundi, de la signature du jeune latéral suisse Loun Srdanovic.

Une saison remarquée en Eredivisie

Âgé de 22 ans, Basar Önal évolue principalement sur le côté gauche de l’attaque malgré un profil de droitier. La saison dernière, il s’est distingué sous les couleurs du NEC Nimègue avec sept buts et huit passes décisives en Eredivisie.

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Selon L’Équipe, l’ailier a activement participé à la bonne saison du club néerlandais, qui a terminé troisième du championnat.

Le NEC avait recruté Önal à l’été 2024 en provenance de De Graafschap pour environ un million d’euros. Un an plus tard, le club néerlandais est donc en passe de réaliser une importante plus-value avec ce transfert vers le LOSC, si l’accord est définitivement conclu comme l’indique L’Équipe.