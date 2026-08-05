Mercato concurrents OM : le LOSC vise deux attaquants !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC prépare déjà la suite de son mercato estival et cherche à renforcer son secteur offensif. Le club nordiste s’intéresse à deux profils très différents pour son attaque, entre l’expérience de Mehdi Taremi et le potentiel du jeune Louey Ben Farhat. Ces pistes interviennent alors que la situation de Matias Fernandez-Pardo pourrait devenir un dossier sensible dans les prochaines semaines.

Le LOSC veut renforcer son attaque cet été

Le LOSC semble vouloir accélérer sur le marché des transferts pour renforcer son axe offensif. Après une saison qui a confirmé les ambitions européennes du club nordiste, avec une qualification pour la Ligue des champions, les dirigeants lillois étudient plusieurs profils capables d’apporter des solutions supplémentaires en attaque.

Cette volonté de recrutement intervient notamment dans un contexte particulier autour de Matias Fernandez-Pardo. L’attaquant belge de 21 ans est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont Chelsea, Liverpool et l’Atlético Madrid.

Pour le moment, aucune avancée concrète n’a été communiquée dans ce dossier. Le LOSC ne souhaiterait pas se séparer de son jeune joueur, alors que celui-ci aurait des envies de départ dès cet été. Cette situation pourrait pousser le club à anticiper différents scénarios sur le marché.

Mehdi Taremi, une piste basée sur l’expérience

Selon les informations du média iranien Varzesh3, le LOSC aurait pris des renseignements concernant Mehdi Taremi. L’attaquant iranien, âgé de 34 ans, évolue actuellement à l’Olympiakos et possède une solide expérience du haut niveau européen.

Passé notamment par Porto et l’Inter Milan, le buteur reste un joueur capable de faire la différence dans la surface. Lors du dernier exercice, il a inscrit 16 buts en 39 matchs. Malgré ces statistiques, sa situation à l’Olympiakos n’est pas totalement satisfaisante puisqu’il n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable.

La concurrence à son poste, notamment avec Ayoub El Kaabi et Roman Yaremchuk, pourrait favoriser un départ cet été. « Le LOSC serait prêt à saisir sa chance », mais le club français prendrait son temps afin d’évaluer les conditions financières d’une éventuelle opération.

Le dossier reste toutefois ouvert puisque Vasco de Gama serait également intéressé par le profil de l’attaquant iranien.

Louey Ben Farhat, le pari sur la jeunesse

En parallèle de la piste Mehdi Taremi, le LOSC surveillerait aussi un profil beaucoup plus jeune avec Louey Ben Farhat. Selon le média BNN, Lille ferait partie des clubs intéressés par l’attaquant tunisien de 20 ans.

Le joueur évolue actuellement en Allemagne, sous les couleurs de Karlsruher, avec qui il a réalisé une saison intéressante en deuxième division allemande. Son bilan s’élève à 6 buts et 2 passes décisives.

Capable d’évoluer en soutien d’un avant-centre, mais aussi en pointe ou comme milieu offensif, Louey Ben Farhat possède un profil polyvalent qui correspond aux recherches de plusieurs clubs européens.

Le Tunisien était notamment annoncé proche de Francfort cet été, mais cette piste aurait ralenti en raison des exigences financières de Karlsruher, qui réclamerait environ 10 millions d’euros pour son joueur.

Le LOSC face à une concurrence européenne

Dans ce dossier, Lille devra composer avec plusieurs prétendants. Sunderland et Bournemouth, deux clubs de Premier League, seraient également intéressés par le jeune joueur tunisien.

Le LOSC se retrouve donc face à un choix stratégique avec deux profils opposés : un attaquant expérimenté capable d’apporter immédiatement son efficacité, comme Mehdi Taremi, et un jeune talent à fort potentiel avec Louey Ben Farhat.