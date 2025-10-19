Mercato concurrents OM : le pari gagnant de Strasbourg affole déjà l’Europe

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le RC Strasbourg a visiblement eu le nez creux cet été. En misant plus de 16 millions d’euros sur Joaquin Panichelli, le club alsacien prenait un risque certain. L’attaquant argentin, recruté en provenance du CD Mirandés (D2 espagnole), n’avait encore jamais évolué au plus haut niveau européen. Quelques semaines plus tard, le pari s’avère totalement réussi.

À seulement 23 ans, Panichelli est devenu le véritable fer de lance du système de Liam Rosenior. Avec 7 buts en 8 rencontres, dont deux doublés lors des deux derniers matchs de championnat, il a rapidement fait taire les sceptiques. Son efficacité redoutable et sa polyvalence – capable de marquer de la tête comme d’éliminer plusieurs défenseurs balle au pied – en font déjà un des attaquants les plus redoutés de Ligue 1.

L’AC Milan sur les traces de Joaquin Panichelli

Cette explosion n’est évidemment pas passée inaperçue. Selon les informations du journaliste italien Luca Cohen, très suivi dans la sphère milanaise, l’AC Milan suit de très près les prestations du joueur strasbourgeois. Aucune offre n’a encore été formulée, mais le profil de Panichelli plaît énormément aux décideurs lombards, qui voient en lui une possible relève offensive.



Une telle rumeur confirme l’ampleur de la trajectoire du jeune attaquant, qui pourrait même bientôt goûter à la sélection nationale. En année de Coupe du Monde, son nom circule déjà dans les discussions autour de Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, pour épauler Lionel Messi et Julián Álvarez.

Si la saison est encore longue, Strasbourg peut déjà se féliciter d’avoir réussi un coup magistral sur le marché des transferts. L’ancien joueur de River Plate attire désormais tous les regards, et il ne serait pas surprenant que son nom revienne avec insistance lors du prochain mercato. Un dossier à surveiller de très près…