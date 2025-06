Mercato concurrents OM : Le PSG snobé par cette pépite !

Le Real Madrid a remporté la mise dans le dossier Franco Mastantuono, l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football argentin. Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, le joueur de River Plate aurait donné son accord pour rejoindre le club espagnol, malgré l’intérêt appuyé du Paris Saint-Germain.

L’opération est désormais officielle selon Nicolò Schira, qui affirme sur ses réseaux : « Affaire conclue et confirmée ! Franco Mastantuono à Real Madrid de River Plate pour € 45 millions. Contrat jusqu’en 2031. » Le montant du transfert s’élève à 45 millions d’euros, une somme qui confirme l’importance du pari madrilène sur ce milieu offensif de 16 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération en Amérique du Sud.

Franco #Mastantuono has agreed personal terms with #RealMadrid for a contract until 2031. Madrid are now confident to close the deal from #RiverPlate for €45M. #transfers https://t.co/giNLmfSkXA

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 4, 2025