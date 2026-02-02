Mercato concurrents OM : Le RC Lens s’offre un joli coup !

Le RC Lens frappe fort sur le mercato hivernal en se rapprochant de la signature d’Allan Saint-Maximin. L’ailier fantasque de 28 ans, libre après son passage au Club América, devrait rejoindre le club artésien pour renforcer un effectif ambitieux, toujours en course pour le titre en Ligue 1.

Saint-Maximin, un joueur au profil excitant pour le RC Lens

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail avec le Club América, Allan Saint-Maximin retrouve la Ligue 1 après ses passages à Nice, Newcastle, Al-Ahl FC et Fenerbahçe. Formé à Saint-Étienne, l’ailier est connu pour sa capacité à provoquer et créer des situations décisives. À Lens, il pourrait devenir un atout majeur pour un collectif déjà solide, capable de rivaliser avec le PSG et de viser des performances ambitieuses en Coupe de France.

Libéré de son contrat avec Club América, l’attaquant Allan Saint-Maximin doit s’engager ce dimanche soir avec le RC Lens. https://t.co/XWh5Ts15cc pic.twitter.com/1fItwazYQt — L’Équipe (@lequipe) February 1, 2026



Le directeur sportif Jean-Louis Leca, déjà artisan de coups réussis comme Florian Thauvin l’été dernier, a insisté pour attirer un joueur expérimenté en Ligue 1, capable d’apporter du dynamisme sur les côtés. Saint-Maximin avait notamment une relation ancienne avec Leca, datant de leur temps à Bastia (2016-2017), qui a joué un rôle dans son choix.

Une arrivée stratégique pour le mercato lensois

La signature, prévue pour six mois dans un premier temps, offre à l’entraîneur Pierre Sage un joker de luxe, bien plus expérimenté que Morgan Guilavogui, récemment transféré au Real Salt Lake (MLS) pour 5 M€. Avec 111 matches de Premier League à son actif et une expérience internationale en France et à l’étranger, Saint-Maximin pourrait rapidement s’imposer comme une option offensive majeure pour le club artésien.

Alors que le stade Bollaert attend de vibrer à nouveau pour ses nouvelles recrues, l’arrivée de Allan Saint-Maximin marque un nouveau coup d’éclat pour le RC Lens, capable de relancer la bataille pour le haut du classement en Ligue 1.