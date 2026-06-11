Mercato concurrents OM : l’OL va encaisser 22M€ de plus value sur cette pépite?

Arrivé discrètement du Sporting Portugal pour 2M€ à l’été 2025, Afonso Moreira n’a pas tardé à s’imposer comme l’une des belles surprises de la Ligue 1. L’ailier portugais de 21 ans, initialement recruté comme doublure de Malick Fofana, a profité de la longue indisponibilité de l’international belge pour s’installer dans le onze de Paulo Fonseca et crever l’écran : 8 buts et 10 passes décisives en 37 matchs, une polyvalence sur les deux ailes, et une valeur marchande estimée à 20M€ par Transfermarkt mais le montant pourrait monter jusqu’à 30M€. Une progression fulgurante qui n’a pas échappé aux recruteurs européens.

Un accord de principe avec Leverkusen

Selon le journaliste Santi Aouna (FootMercato), Afonso Moreira aurait d’ores et déjà trouvé un accord de principe avec le Bayer Leverkusen. Le club allemand, habitué à cibler des profils jeunes et explosifs, verrait en lui un renfort idéal pour renforcer son couloir offensif. De quoi placer l’OL face à un choix difficile, à quelques semaines de la clôture du mercato estival.

Une vente dictée par la DNCG

Le contexte financier lyonnais laisse pourtant peu de place à l’hésitation. Comme l’Olympique de Marseille, l’OL est placé sous la surveillance stricte de la DNCG et doit impérativement dégager des recettes avant le 30 juin pour assainir ses comptes. Dans ce cadre, Moreira représente l’actif le plus liquide et le plus rentable du vestiaire rhodanien : une plus-value potentielle de 22M€ en à peine un an, (sur une base d’une vente de 30M€ moins les 20% due au Sporting.)

Sportivement, la perte serait néanmoins réelle. Perdre un joueur aussi décisif en plein mercato contraint le club à anticiper rapidement le recrutement d’un ailier gauche, sous peine d’aborder la saison 2025-2026 avec un angle mort évident dans son dispositif offensif. L’OL devra jongler entre impératif financier et cohérence sportive un exercice d’équilibriste auquel le club rhodanien semble, hélas, désormais bien rodé.

Paul Laffisse