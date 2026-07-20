Mercato concurrents OM : L’OL veut encore réaliser une énorme plus-value !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Auteur d’une première saison remarquée sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, Pavel Šulc attire déjà les convoitises en Premier League. Selon Foot Mercato, Leeds a engagé des discussions avec le club rhodanien, qui espère récupérer près de 25 millions d’euros pour son international tchèque.

Dans un été où l’Olympique Lyonnais reste contraint de surveiller ses finances en raison de la situation avec la DNCG, un nouveau départ d’envergure pourrait rapidement se dessiner. D’après Foot Mercato, Leeds est passé à l’action pour tenter de recruter Pavel Šulc. Des échanges ont été engagés entre les deux clubs, même si aucun accord n’a encore été trouvé.

Leeds discute avec l’OL pour Pavel Šulc

Selon Foot Mercato, le club anglais fait de Pavel Šulc l’une de ses priorités et a récemment accéléré dans ce dossier. L’international tchèque (24 sélections, 5 buts) sort d’une saison convaincante sous les couleurs lyonnaises et son profil plaît outre-Manche.

Le principal obstacle reste toutefois l’aspect financier. Toujours selon Foot Mercato, l’OL valorise son milieu offensif autour de 25 millions d’euros, un montant supérieur à son estimation actuelle sur Transfermarkt, évaluée à 20 millions d’euros. Les discussions se poursuivent afin de rapprocher les positions.

Une très belle opération financière en vue pour Lyon

Si un transfert venait à se concrétiser autour du montant souhaité par les dirigeants lyonnais, l’OL réaliserait une plus-value particulièrement importante. Arrivé il y a seulement un an en provenance du Viktoria Plzeň contre 7,5 millions d’euros, Pavel Šulc a rapidement changé de dimension en Ligue 1.

Le joueur de 25 ans a bouclé son premier exercice lyonnais avec 15 buts et 10 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues, s’imposant comme l’un des hommes forts de Paulo Fonseca.

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Un dossier important dans un été décisif

La possibilité d’un départ de Pavel Šulc intervient alors que l’OL continue de rechercher des solutions pour équilibrer ses comptes. Le club a déjà enregistré le transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 33,6 millions d’euros, bonus compris, seulement un an après son arrivée.

Selon Foot Mercato, Leeds reste actuellement le club le plus avancé sur le dossier Šulc. Reste désormais à savoir si le pensionnaire de Premier League acceptera de s’aligner sur les exigences financières de l’OL, alors que le joueur est encore sous contrat jusqu’en 2029.