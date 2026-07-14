Mercato concurrents OM : Lucas Digne disponible à 12M€ ? Retour en Ligue 1 annoncé !

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2013 en provenance de Lille, Lucas Digne pourrait revenir dans l’effectif du club de la capitale, cette fois pour doubler le poste de Nuno Mendes. Le latéral gauche français, devenu titulaire au fil des matchs lors du Mondial, confirme une belle saison en club couronnée par une Ligue Europa remportée avec Aston Villa.

Un profil qui connaît la maison…

Déjà passé par le club parisien entre 2013 et 2016, où il avait notamment remporté deux titres de champion de France après s’être révélé à Lille, Lucas Digne présente l’avantage de connaître parfaitement le contexte parisien. Ce transfert serait aussi pour lui l’occasion de retrouver ses coéquipiers en Équipe de France : Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Selon Foot Mercato, le club de la capitale serait prêt à lever la clause libératoire de Lucas Digne, estimée à 12M d’euros. D’autres médias britanniques, dont le Daily Mail, évoquent plutôt un montant légèrement inférieur, autour de 10 à 11,6M€ — un écart qui illustre le flou habituel entourant ce type de clause, mais qui confirme dans tous les cas un montant jugé très abordable pour un international confirmé. Toujours selon Foot Mercato, les dirigeants parisiens travailleraient en parallèle sur le dossier menant à l’Équatorien de l’AC Milan, Pervis Estupiñán, auteur d’un Mondial intéressant avec sa sélection, une piste qu’Aston Villa envisagerait justement comme solution de remplacement en cas de départ de Digne.

Du côté anglais, le dossier n’a rien d’une formalité. Unai Emery considère Digne comme son latéral gauche préféré, malgré l’arrivée d’Ian Maatsen pour un transfert conséquent en 2024. Le Français, auteur de 44 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée avec 7 passes décisives, a disputé plusieurs des plus grosses affiches européennes de Villa et a contribué à la 4e place du club en Premier League. C’est bien la clause libératoire, et elle seule, qui pousse les Villans à envisager une vente cet été : sans elle, le club anglais n’aurait selon toute vraisemblance pas ouvert la porte à un départ.

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Le but du PSG et de Luis Enrique…

L’objectif du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique est d’apporter une solution fiable au poste de latéral gauche pour permettre à Nuno Mendes de souffler, lui qui a été très sollicité cette saison et est malheureusement sorti sur blessure lors de l’élimination du Portugal en 1/8 de finale face à l’Espagne, touché à l’arrière de la cuisse après un duel avec Lamine Yamal.

Si le PSG est en quête d’une doublure fiable pour Nuno Mendes, ce retour à Paris pourrait bien satisfaire les deux parties. Lucas Digne viendrait ainsi apporter son expérience tout en alternant les matchs avec le latéral gauche portugais, avec la possibilité de redistribuer les cartes autour de la table en cas de bonnes performances. Récent vainqueur de la Ligue Europa avec Aston Villa, le latéral gauche français présente un profil différent de celui de Nuno Mendes : un style de jeu que l’on pourrait qualifier de latéral “à l’ancienne”, solide défensivement, capable de monter mais aussi de faire profiter son équipe de sa capacité à frapper de loin, comme il l’a rappelé jeudi dernier contre le Maroc, où sa frappe des 25 mètres est venue s’écraser sur la barre transversale de Yassine Bounou en fin de première période, l’un des temps forts du quart de finale des Bleus.

Reste à savoir si Aston Villa, malgré la volonté d’Unai Emery de conserver son latéral gauche, cédera face à une clause aussi accessible. Reste une question : Lucas Digne, dix ans après son départ, retrouvera-t-il vraiment les couloirs du Parc des Princes cet été ?