Mercato – Concurrents OM : Lyon accélère pour recruter Endrick !

Alors que l’Olympique de Marseille prépare déjà son mercato d’hiver, un concurrent direct pourrait frapper un grand coup. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’Olympique Lyonnais aurait entamé des discussions avec le Real Madrid pour obtenir le prêt d’Endrick, la pépite brésilienne promise à un avenir doré.

« L’Olympique Lyonnais a entamé des discussions pour signer Endrick en prêt en janvier. Des échanges sont déjà en cours en vue d’une approche officielle avec le Real Madrid. Le club a présenté son plan au joueur, qui est ouvert à la discussion et évalue toutes les options », a révélé Fabrizio Romano sur ses réseaux sociaux.

Endrick (19 ans) est arrivé à Madrid à l’été 2024 en provenance de Palmeiras. Le jeune attaquant n’a pas encore eu l’occasion de s’imposer pleinement dans la rotation madrilène, barré par la concurrence féroce d’attaquants comme Vinícius Jr, Rodrygo et Joselu. Un prêt cet hiver est donc envisagé par l’entourage et le club pour lui permettre d’acquérir un temps de jeu conséquent avant de véritablement s’intégrer à Madrid.

L’OM, un autre prétendant récemment évoqué

Il est intéressant de noter que ces dernières semaines, la presse espagnole et brésilienne avait également fait état d’un intérêt sérieux de l’Olympique de Marseille pour le jeune brésilien. L’OM, ayant déjà prouvé sa capacité à attirer de grands noms l’été dernier, faisait partie des options étudiées par l’entourage du joueur pour un prêt. L’offensive de l’OL place donc les Gones en position de force pour rafler la mise face à leur rival.

De son côté, l’OL, en quête de renforts offensifs pour la seconde partie de saison, espère séduire le jeune prodige avec un projet sportif ambitieux et une garantie de temps de jeu. Les dirigeants lyonnais auraient déjà présenté un plan détaillé au joueur et à son entourage.

Si le dossier reste complexe — le Real Madrid souhaitant contrôler étroitement le développement du joueur —, cette offensive lyonnaise confirme la volonté de l’OL de frapper fort cet hiver. L’arrivée d’Endrick serait un signal fort envoyé à la concurrence, dont l’OM, alors que la bataille pour les places européennes s’annonce particulièrement serrée.

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10” en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr