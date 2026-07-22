Mercato concurrents OM : Lyon accélère pour un premier gros coup !

À un peu plus de deux semaines du barrage de Ligue des champions face au Sparta Prague, l’Olympique Lyonnais pourrait bien tenir la solution offensive qu’il recherche. Le nom de Loïs Openda, attaquant international belge de la Juventus, revient avec insistance du côté du Rhône.

Une saison à oublier du côté de Turin

Prêté à la Juventus l’an dernier avec une option d’achat obligatoire fixée à 42,5 millions d’euros, Openda n’a inscrit que deux buts en 34 matchs, un rendement très en deçà de ce qu’il avait montré auparavant. L’attaquant avait pourtant explosé à Lens en 2022-2023 avec 21 réalisations, avant de confirmer au RB Leipzig avec 41 buts et 18 passes décisives en 93 rencontres. Cette méforme turinoise a eu des conséquences directes sur sa carrière internationale, puisqu’elle lui a coûté sa place lors de la dernière Coupe du monde.

Du côté lyonnais, le dossier ne date pas d’hier. Dès le début du mois de juillet, la presse italienne évoquait le contact pris par plusieurs clubs français, dont l’OL, auprès des dirigeants de la Juventus pour étudier une arrivée du joueur. Mais c’est surtout ces derniers jours que la tendance semble s’accélérer : le joueur serait désormais ouvert à l’idée de rejoindre l’Olympique Lyonnais, et aurait même envoyé des signaux positifs au club rhodanien ces dernières heures. Selon Foot Mercato, Loïs Openda sera réceptif à l’intérêt du club rhodanien, une opportunité pour lui de relancer sa carrière dans une équipe ambitieuse.

Un choix qui s’expliquerait par plusieurs facteurs : un retour en Ligue 1, championnat où il avait brillé avec Lens, ainsi que la perspective de disputer la Ligue des champions, avec un OL engagé face au Sparta Prague au tour de qualification début août (4 ou 5 pour le match aller et 11 août pour le match retour).

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Lens toujours dans la course, la concurrence anglaise en embuscade

Si Lyon semble avoir course en tête, le dossier est loin d’être bouclé. Le RC Lens n’a pas totalement abandonné l’idée d’un retour, même si la donne financière complique sérieusement les choses. Sur le plan salarial, la Juventus espère faire porter une large part de la rémunération d’Openda par son futur club, un montant qui avoisinerait les 7 millions d’euros bruts annuels, un niveau XXL pour la Ligue 1.

Autre concurrent à surveiller : la Premier League, avec Coventry annoncé comme sérieusement intéressé, la Juventus semblant privilégier une porte de sortie vers l’Angleterre pour alléger sa masse salariale.

Quelle formule pour boucler le dossier ?

Reste la question du format du transfert. La piste d’un prêt, plutôt qu’une vente sèche, semble avoir la préférence de la Vieille Dame, ce qui faciliterait les discussions avec ses courtisans français. L’OL, disposant d’une marge financière légèrement supérieure à celle de Lens pour absorber le salaire du joueur, pourrait tirer son épingle du jeu dans les prochains jours si la volonté du joueur continue de peser en sa faveur.

Reste désormais à savoir si l’OL parviendra à transformer cet engouement mutuel en accord concret avec la Juventus. Entre la concurrence anglaise, les prétentions salariales du joueur et l’attachement affectif d’Openda pour Lens, plusieurs inconnues subsistent encore. Une chose est sûre : à trois semaines de la reprise et avec un barrage de Ligue des champions en ligne de mire, Lyon n’a plus vraiment le temps de tergiverser.