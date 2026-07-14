Mercato concurrents OM : Lyon prêt à mettre 18 M€ sur le remplaçant d’Endrick ?

Alors que l’Olympique de Marseille poursuit son mercato avec prudence, l’un de ses principaux concurrents en Ligue 1 accélère. En quête d’un nouvel avant-centre après le départ d’Endrick, revenu au Real Madrid, l’Olympique Lyonnais aurait identifié sa priorité : Youssef Chermiti.

Fonseca attend rapidement un nouveau numéro 9

À l’issue de la large victoire face à Saint-Gall en match amical (6-3), Paulo Fonseca a clairement indiqué qu’il souhaitait voir arriver un buteur dans les meilleurs délais. Plusieurs pistes ont été étudiées ces dernières semaines, notamment Jonathan David, Loïs Openda ou encore Claudio Braga.

Mais selon plusieurs sources, c’est désormais le dossier Chermiti qui serait considéré comme prioritaire par les dirigeants lyonnais.

Une offre de 18 millions d’euros en préparation

L’OL préparerait une proposition estimée à 14 millions d’euros, plus 4 millions de bonus, soit un total potentiel de 18 millions d’euros. L’objectif est de convaincre les Glasgow Rangers de laisser partir leur attaquant portugais dès cet été.

Une offensive qui témoigne de la volonté lyonnaise de renforcer rapidement son attaque avant le début de la saison.