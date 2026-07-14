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Mercato concurrents OM : Lyon prêt à mettre 18 M€ sur le remplaçant d’Endrick ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Alors que l’Olympique de Marseille poursuit son mercato avec prudence, l’un de ses principaux concurrents en Ligue 1 accélère. En quête d’un nouvel avant-centre après le départ d’Endrick, revenu au Real Madrid, l’Olympique Lyonnais aurait identifié sa priorité : Youssef Chermiti.

Fonseca attend rapidement un nouveau numéro 9

À l’issue de la large victoire face à Saint-Gall en match amical (6-3), Paulo Fonseca a clairement indiqué qu’il souhaitait voir arriver un buteur dans les meilleurs délais. Plusieurs pistes ont été étudiées ces dernières semaines, notamment Jonathan David, Loïs Openda ou encore Claudio Braga.

Mais selon plusieurs sources, c’est désormais le dossier Chermiti qui serait considéré comme prioritaire par les dirigeants lyonnais.

Une offre de 18 millions d’euros en préparation

L’OL préparerait une proposition estimée à 14 millions d’euros, plus 4 millions de bonus, soit un total potentiel de 18 millions d’euros. L’objectif est de convaincre les Glasgow Rangers de laisser partir leur attaquant portugais dès cet été.

Une offensive qui témoigne de la volonté lyonnaise de renforcer rapidement son attaque avant le début de la saison.

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Lyon face à un dossier compliqué

Pour espérer conclure cette opération, l’OL devra sans doute revoir son offre à la hausse ou faire preuve d’une grande force de persuasion. À ce stade, les 18 millions d’euros envisagés semblent encore insuffisants pour débloquer les négociations.

Le temps presse désormais pour Paulo Fonseca, toujours en attente d’un véritable remplaçant à Endrick. Si Lyon parvient finalement à attirer Chermiti, ou à finaliser une autre piste offensive majeure : le club rhodanien renforcerait son potentiel offensif.

Reste désormais à savoir si l’OL parviendra à faire céder les Rangers dans ce dossier complexe. Si la piste Chermiti se referme, les dirigeants lyonnais devront rapidement se tourner vers d’autres solutions pour répondre aux attentes de Paulo Fonseca. Une chose est sûre : les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir du secteur offensif lyonnais.

Paul Laffisse

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