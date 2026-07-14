Mercato concurrents OM : Lyon prêt à miser sur cette pépite tunisienne ?

Malgré une situation financière toujours délicate, héritée de l’ère John Textor, l’Olympique Lyonnais poursuit activement son mercato. Après avoir exploré plusieurs pistes offensives pour remplacer Endrick, le club rhodanien travaillerait également sur l’avenir de son secteur défensif. Dans cette optique, l’OL s’intéresserait de près à Wissem Chaouali, jeune défenseur central tunisien d’Al Ettifaq considéré comme un grand espoir à son poste.

Un pari sur l’avenir pour l’OL…

Âgé de seulement 20 ans, Wissem Chaouali fait partie des profils qui attirent de plus en plus l’attention des recruteurs européens. Formé au Stade Tunisien avant de rejoindre Al Ettifaq en Arabie saoudite, le défenseur central gaucher a progressivement gravi les échelons jusqu’à être considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Selon les informations relayées par AfricaFoot, les dirigeants lyonnais auraient intensifié leur suivi ces dernières semaines et auraient déjà pris de premiers renseignements afin d’évaluer la faisabilité d’une opération. Son profil plairait particulièrement à la cellule de recrutement lyonnaise, qui apprécie sa qualité de relance, son calme dans les duels et sa capacité à ressortir proprement les ballons sous pression.

Non retenu avec la sélection tunisienne pour la dernière Coupe du Monde, Chaouali dispose néanmoins d’une marge de progression importante. Une arrivée en Ligue 1 pourrait lui permettre de franchir un nouveau palier dans sa carrière et de découvrir un championnat réputé pour le développement des jeunes joueurs.

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Paulo Fonseca, un argument de poids…

Pour convaincre le défenseur tunisien, l’OL pourrait s’appuyer sur Paulo Fonseca. Depuis son arrivée, l’entraîneur portugais a démontré une réelle volonté d’intégrer les jeunes éléments à son projet sportif lorsqu’ils affichent le niveau requis.

Le récent transfert d’Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen illustre également la capacité du club lyonnais à valoriser les jeunes talents. Dans un environnement exigeant mais propice à la progression, Chaouali pourrait bénéficier d’un accompagnement idéal pour développer son potentiel et s’installer progressivement dans la rotation lyonnaise.

Lyon voit d’ailleurs davantage ce dossier comme un investissement à moyen terme qu’un recrutement destiné à devenir immédiatement titulaire. Le joueur pourrait d’abord apprendre aux côtés de défenseurs plus expérimentés avant de prétendre à un rôle plus important dans l’effectif.

Le LOSC également à l’affût…

L’Olympique Lyonnais n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Toujours selon AfricaFoot, le LOSC suivrait également avec attention la situation de Wissem Chaouali.

Le club nordiste, reconnu pour son excellente cellule de recrutement et sa capacité à révéler de jeunes talents avant de les valoriser sur le marché européen, pourrait représenter un concurrent sérieux pour les Gones. Pour un joueur aussi jeune, le choix du projet sportif sera probablement déterminant.

Entre Lyon et Lille, deux clubs habitués à faire progresser les espoirs du football mondial, Wissem Chaouali ne manquerait pas d’options séduisantes en cas d’ouverture des négociations.

À l’heure actuelle, aucune avancée décisive n’a été annoncée, mais l’intérêt lyonnais semble bel et bien réel. Dans un contexte où l’OL cherche à préparer l’avenir tout en maîtrisant ses dépenses, le profil de Wissem Chaouali correspond parfaitement à la stratégie de recrutement mise en place ces dernières saisons.

Reste désormais à savoir si les dirigeants rhodaniens passeront à l’action de manière concrète. Une chose est sûre : en misant sur l’un des défenseurs tunisiens les plus prometteurs de sa génération, l’OL pourrait bien anticiper l’avenir et réaliser un coup discret mais potentiellement très intéressant sur le marché des transferts.

Paul Laffisse